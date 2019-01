334.544 Lego-Teile formen einen 2019er Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss. Pünktlich zum Start des Films „The Lego Movie 2: The Second Part“ haben 18 Lego-Meister-Bauer den 1,5 Tonnen schweren Pickup gefertigt.

Mit dem Film „The Lego Batman Movie“ und dem Lego Batmobil von Chevy begann im Jahr 2017 die Partnerschafft zwischen Lego und Chevrolet. Genauer gesagt zwischen dem amerikanischen Automobilhersteller Chevrolet und Warner Bros. Pictures. Passend zum nächsten Animationsfilm „The Lego Movie 2: The Second Part“, der am 8. Februar 2019 seine Premiere feiert, zeigt Chevrolet einen Pickup der besonderen Art.18 speziell ausgebildete Lego-Meister-Bauer waren über 2.000 Stunden damit beschäftigt, einen 2019er Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss aus Lego nachzubauen.

Exakt 334.544 Teile formen nun einen 1,83 Meter hohen, 6,10 Meter langen und 2,44 Meter breiten sowie 1.500 Kilogramm schweren Lego-Pickup. Der am häufigsten verbaute Lego-Stein ist ein roter 2x8-Stein. Zusammengebaut wurde er im Lego Group’s Model Show in Enfield, Connecticut. „Chevrolet ist wieder einmal begeistert, mit Warner Bros. zusammenzuarbeiten, um die Marke und eines unserer bekanntesten Produkte – Silverado – in “The Lego Movie 2: The Second Part „zu integrieren“, sagte Sandor Piszar, Marketing-Direktor Chevrolet Truck.