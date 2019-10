Lexus RX 450h (2019) Facelift Hybrid-SUV mit Superlicht kostet 61.350 Euro

Lexus modernisiert das SUV-Flaggschiff RX. Neu an Bord ist ein spezielles Fernlicht. Auch das Fahrwerk und das Infotainment sind überarbeitet. Nach Deutschland kommt er im Herbst – zu Preisen ab 61.350 Euro.

Die aktuelle, 2015 eingeführte Generation des großen Lexus RX erhält für das Modelljahr 2019 eine größere Modellpflege mit Facelift. Von außen fallen die Änderungen dezent aus, unter dem Blech gibt es jedoch einige Ergänzungen. Die optischen Neuerungen werden vor allem die Besitzer des jetzigen Lexus RX freuen, die auch weiterhin kein „altes Auto“ fahren werden. Denn sie fallen nur echten Kennern auf. Am Heck ist fast nur das Innenleben der Rückleuchten neu. Dazu ist die Zierleiste des Schürzen-Unterteils etwas anders geformt, und der Stoßfänger selbst verbindet sich – wie sein vorderes Pendant – an der Seite harmonischer mit den Kotflügeln.

Optisch nur sanfte Änderungen

Von vorne fallen die Änderungen auch nur im direkten Vergleich auf, sind jedoch umfangreicher, da die komplette Frontschürze eine neue Form bekommt. Die Nebelscheinwerfer wandern nach unten, die seitlichen Lufteinlässe wurden größer und der riesige Kühlergril, der einen Großteil der Front einnimmt, bekommt eine neue Wabenstruktur. Die Scheinwerfer sind nun etwas schlanker als zuvor.

Toyota Motor Corp. Der 313 PS starke Hybridantrieb ist fortan die einzige Antriebsvariante für den Lexus RX.

Gleichzeitig nimmt Lexus das Facelift zum Anlass, die Produktionsbedingungen mit modernisierter Technik auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu gehört ein erweiterter Einsatz von Laserschweiß- und ein erhöhter Anteil hochfester Klebeverfahren. Verbesserungen betreffen außerdem das Fahrwerk. Veränderte Stabis, steifere Radträger, anders konstruierte Stoßdämpfer und die neu abgestimmte Servolenkung sollen vor allem die Lenkpräzision und die Kurvenlage verbessern. Gleichzeitig soll der aktive Kurvenassistent ACA der Untersteuerneigung entgegentreten.

BladeScan-Fernlicht blendet Gegenverkehr aus

Besonders stolz ist man auf das neue LED-Fernlicht mit sogenannter BladeScan-Technik. Dabei wird der Bereich vor dem Fahrzeug mittels einer LED, die auf einen rotierenden Spiegel trifft, gescannt und die einzelnen LED-Leuchtkörper punktgenau gesteuert. Dadurch können auch Bereiche ausgeleuchtet werden, die von konventionellen Fernlichtsystemen nicht erfasst werden. Ohne vorausfahrende oder entgegenkommende Autos zu blenden, kann der Fahrer speziell Passanten bei Nacht laut Lexus deutlich früher erkennen: bereits bei 56 statt 32 Metern wie beim bisherigen Lexus RX.

Außerdem bekommt der Lexus RX die neueste Generation des Safety System+-Assistenzpakets mit auf den Weg. Hier arbeitet unter anderem eine Frontkamera mit Mikrowellenradar zusammen, um bei Tag Radfahrer sowie auch bei Nacht Fußgänger rechtzeitig erkennen zu können.

Lexus Der Infotainment-Touchscreen rückt näher Richtung Fahrgastraum.

Das Thema Infotainment wird mit aufgefrischter Technik zur Smartphone-Einbindung behandelt. Ein neues, 12,3 Zoll großes Touch-Display, das auf der Armaturentafel weiter Richtung Fahrgastraum rückt, ergänzt die Steuerungsmöglichkeiten. Auch Apple CarPlay und Android Auto werden integriert. Gleichzeitig lässt sich die Sprachsteuerung des Navigationssystems auch über den Google Sprachassistenten oder Apples Siri erledigen. Beim verlängerten Lexus RX L bekommt die dritte Sitzreihe eine elektrische Verstellfunktion für bis zu 9,5 Zentimeter mehr Beinfreiheit.

Jetzt nur noch mit Hybridantrieb

Bei den Antrieben entschlackt Lexus seine große SUV-Baureihe; das bisherige Einstiegsmodell mit Zweiliter-Turbobenziner entfällt. Bleibt die Hybridvariante RX 450h mit 3,5-Liter-V6-Benziner und Elektromotor, die unverändert 230 kW / 313 PS und maximal 335 Newtonmeter liefert. Die Fahrleistungen des RX 450h bzw. RX 450hL: Null auf Hundert in 7,7 bzw. 8,0 Sekunden und 200 bzw. 180 km/h Höchstgeschwindigkeit. Der kombinierte, von WLTP auf NEFZ zurückgerechnete Normverbrauch beträgt 5,8 bis 5,9 Liter für den RX 450h und 5,9 bis 6,0 Liter für den RX 450hL. Der offizielle CO2-Wert variiert zwischen 132 und 138 g/km, die Abgasnorm lautet Euro 6d.

Ein Plugin-Hybrid mit rein elektrischer Fahrmöglichkeit über längere Strecken ist weiterhin nicht in Sicht. Seine europäische Publikumspremiere feierte das Facelift-Modell des Lexus RX auf dem „Chantilly Arts & Elegance“-Festival in Frankreich am 30. Juni. Im deutschen Handel ist er ab Herbst zu Preisen ab 61.350 Euro (Normalversion) respektive 67.900 Euro (Langversion) erhältlich.

Fazit

Mit den Neuerungen, die das RX-Facelift mit sich bringt, versucht Lexus, mit der harten Hightech-Konkurrenz Schritt zu halten. Die neuen Generationen des BMW X5 oder Mercedes GLE scheinen aber auch weiterhin vor dem noblen Japaner zu liegen, zumal diese inzwischen auch als Plugin-Hybride erhältlich sind – im Gegensatz zum Lexus RX.