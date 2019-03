Die Ford-Tochter Lincoln treibt die Erneuerung seiner Modellpalette voran. Auf der New York Auto Show im April soll mit dem Corsair ein neuer Kompakt-SUV debütieren.

Nach den neuen Modellen Nautilus und Aviator bringt Lincoln mit dem Corsair einen neuen Kompakt-SUV an den Start. Vorgestellt werden wird der neue Lincoln Corsair am 17. April auf der New York Auto Show. Der Corsair ersetzt dabei den betagten MKC.

Die technische Plattform liefert erneut ein Ford-Modell – in diesem Fall der Escape (Kuga in Europa). Bei der Ausstattung wird der Lincoln natürlich höher positioniert als der Ford-Bruder. Beim Design wird der Corsair den Stilelementen der größeren Modelle folgen. Bei den Motorisierungen wird über einen rund 245 PS starken Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner sowie einen V6-EcoBoost spekuliert. Automatikgetriebe und Allradantrieb gelten als gesetzt. Gerüchte sprechen zudem von einer Hybridantriebsvariante.