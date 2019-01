Im Gegensatz zum Ford Mach E, der die Gene des Ford Mustang trägt, soll der Lincoln eine elegante Linie im Zeichen seiner Marken-Identität tragen. Hierzu gewährt die Elektro-Plattform eine größer gestalterische Freiheit, als es bei Plattformen mit konventionellen Antrieben möglich ist.

1/24 Ford hat ein erstes Teaser-Bild vom Elektro-Crossover veröffentlicht. Das Modell zeigt sich mit schmalen Spiegeln, Mustang inspirierten Heckleuchten und einem kräftigen Einzug der Fahrgastzelle. Foto: Ford

Ford hat für sein E-Auto-Programm das neue interne Team „Edison“ gegründet und überträgt in Zukunft ein Drittel seiner Antriebs-Investments auf die E-Mobilität. Bis 2020 will Ford mehr als 10 Milliarden Euro in die Elektrifizierung seiner Modelle stecken – unabhängig von der Kooperation mit Volkswagen in diesem Bereich. Aktuell hat Lincoln nur den neuen Aviator als Plugin-Modell im Programm, alle anderen Modelle sind nicht elektrifiziert. Die Lincoln-Ankündigung kommt kurz nachdem Wettbewerber Cadillac aus dem GM-Konzern ein E-Modell kommuniziert hat.

Der neue Ford Mach E kommt mit Allrad und einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern 2020 auf den Markt. Es wird ein Preis von unter 50.000 US-Dollar (umgerechnet 44.000 Euro) kolportiert.