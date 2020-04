Live auf dem virtuellen Beifahrersitz Erste Mitfahrt im neuen Mercedes GLA

Wir nehmen erstmals live per Video-Leitung an einer Abnahmefahrt teil. Es geht um den neuen Mercedes GLA und Sie können hier ebenfalls live mitfahren.

Social Distancing, Abstand halten, Kontakte vermeiden – verstehen wir. Deshalb muss auch auto motor und sport kreativ werden, damit wir Sie trotz aller aktuellen Einschränkungen mit hochwertigen und spannenden Inhalten rund ums Automobil versorgen können. Damit Sie selbst von zuhause so aus so nahe dran sind, wie noch nie zuvor, haben wir ein neues Format entwickelt: Bloch live.

Live im neuen GLA

Den Auftakt macht der neue Mercedes GLA, der Einstiegs-SUV der Stuttgarter. Per Video-Standleitung sind wir gemeinsam mit Ihnen direkt im Cockpit dabei, während Axel Heix (Mercedes Chefentwickler für die Kompaktwagen) sich zur Abnahmefahrt aufmacht. Das Beste daran: Sie können unseren Moderator Alexander Bloch mit Fragen versorgen, die dann dem Entwickler ins Cockpit gestellt werden, während Sie den Videostream verfolgen. Bequem von zuhause aus, ganz ohne Kontakt-Risiko.

Haben Sie Fragen zur zweiten Generation des Mercedes GLA? Oder zu den Entwicklungsprozessen bei Mercedes? Dann schicken Sie uns Ihre Fragen. Über die Chat-Funktion von Youtube (HIER oben rechts) können Sie uns schreiben, was Sie interessiert. Dafür müssen Sie bei Youtube angemeldet sein. Zuvor können Sie in der Bildergalerie nochmal einen Blick auf das Auto werfen. Die Live-Mitfahrt startet am 9.4.2020 um 13:00 Uhr.