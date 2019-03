Die Volvo-Schwestermarke Lynk & Co engagiert sich mit dem Modell 03 in der WTCC. Jetzt zeigt Lynk mit dem Cyan Concept eine Sportversion für die Straße.

Früher war Polestar die Rennabteilung von Volvo. Jetzt bauen die Schweden unter diesem Namen Elektroautos. Die Rennaktivitäten wurden unter Cyan Racing neu formiert. Cyan Racing wiederum greift mit einem Lynk & Co 03 ab 2019 in der WTCC an. Jetzt hat Cyan Racing ein von seinem Werksrenner abgeleitetes Straßensportmodell konzipiert, das unter Umständen auch in Serie gehen könnte.

528 PS aus zwei Liter Hubraum

Das Lynk & Co 03 Cyan Concept trägt unter seiner Motorhaube einen zwei Liter großen Vierzylinder, der per Turboaufladung und reichlich Feinarbeit satte 528 PS bei 7.800 Touren und 504 Nm Drehmoment bei 8.000/min an den Start bringt. Über ein sequenzielles Schaltgetriebe mit integriertem Sperrdifferenzial fließt das komplette Antriebsmoment an die Vorderräder. Den Spurt von Null auf 100 km/h soll die Studie in 4,4 Sekunden schaffen. 200 km/h sollen nach 10 Sekunden erreicht sein. Als Höchstgeschwindigkeit werden 310 km/h angegeben.

Lynk & Co 03 Cyan Concept im waschechten Rennlook

Den Straßenkontakt halten 285/30er Pneus auf 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen. Bei den voll einstellbaren Federelementen kommen die Spezialisten von Öhlins zum Zuge. Bremspower liefern Sechskolbenzangen und 378er Scheiben an der Vorderachse sowie Zweikolbenzangen im Verbund mit 290er Scheiben an der Hinterachse.

Natürlich darf das Lynk & Co 03 Cyan Concept dem Rennwagen auch optisch nacheifern. Weit ausgestellte Radläufe werden mit verbreiterten Seitenschwellerverkleidungen kombiniert. Dazu gibt es Entlüftungskiemen hinter den vorderen Radläufen.Die mächtig perforierte Frontschürze mit Spoiler und Splitter mündet in eine durchströmte Motorhaube. Auf dem Heckdeckel mit kleiner Spoilerlippe sitzt ein riesiger, feststehender Heckflügel. Im Untergeschoss breiten sich ein Diffusor sowie vier Auspuffendrohre und Entlüftungskiemen aus.