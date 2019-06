M Performance Parts für BMW X3 M und X4 M Mach mal mehr "M"

Bestellen Sie Ihre Pizza Quattro Formaggi gerne mit Extra-Käse? Und an der Frische-Theke darf's generell „ein bisschen mehr sein“? Dann dürften Sie vermutlich längst Fan der BMW M Performance Parts sein – und wenn nicht, dann werden Sie es jetzt. Irgendwann war es ja mal so: Wer auf sportliche BMW-Modelle steht, hat sich ein M-Modell gekauft, sofern das entsprechende Kleingeld verfügbar war. Herrschte auf dem Konto Ebbe, hat es immerhin für Badges, Aufkleber und Sitzbezüge gereicht, die dann vorzugsweise an einem 318i E36 angebracht wurden. Irgendwann hat man bei BMW erkannt, dass in der Bevölkerung offenbar das Bedürfnis besteht, ein M-Modell zu besitzen, oder aber mindestens so zu tun als ob.

Der Hersteller selbst treibt das ganze Spiel nun auf die Spitze. Mit dem M Performance Parts-Programm für die M-Modelle von X3 und X4 bietet BMW die Möglichkeit, maximal progressiv mit der Tatsache an die Öffentlichkeit zu treten, dass man zwar SUV fährt, eigentlich aber auf Sportwagen steht. Denn wem Insignien wie M-Außenspiegel oder schlicht ein Schriftzug am Heck nicht ausreichen, der kann nun eine Schippe drauflegen.

M-Performance-Projektoren

BMW Wir zählen sechs Mal den Buchstaben "M" - wer bietet mehr?

Eine Folierung geht optisch direkt mal auf’s Ganze. Die klassischen M-Farben lassen niemanden darüber im Unklaren, welches Auto man vor sich hat. Dazu kommen ein Dachspoiler, Frontziergitter und Kiemen-Einfassung in Carbon, entsprechende Einstiegsleisten und sogar die LED-Türprojektoren werfen auf Wunsch M-Performance-Motive auf den Asphalt. Im Innenraum kann ein M Performance Lenkrad Pro mit Alcantara- und Carbon-Elementen zugebucht werden, das laut eigener Aussage „ungewöhnlich gut in der Hand liegt“. Auf dem entsprechenden Presse-Foto finden wir übrigens ganze sechs Mal den Buchstaben M.

Blöd nur, dass anhand Ihres Fahrzeugschlüssels niemand erkennt, was Sie da für ein „M“ächtiges Auto fahren – doch es wurde an alles gedacht. Wenn Sie also das nächste Mal vor dem Bestellen eines milchbeschäumten Heißgetränks lässig den Schlüssel auf die Bar legen, packen Sie ihn doch vorher in das M Performance-Schlüsseletui. Schließlich kann man sein Auto nicht überall direkt vor der Tür parken.