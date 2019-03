Der Mazda CX-5 ist ein Bestseller im Mazda-Programm. Für das Modelljahr 2019 haben die Japaner den SUV jetzt weiter aufgewertet.

Neu im Modelljahr 2019 ist das i-Activ TFT-Farbdisplay, das in der höchsten Ausstattungslinie Sports-Line in der Mitte des Kombiinstruments platziert ist. Es zeigt die Geschwindigkeit und Informationen zum Fahrzeugstatus sowie die Einstellungen des adaptiven Tempomaten an. Ab Center-Line bietet der Mazda CX-5 serienmäßig eine Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto. Die Bedienung erfolgt entweder per Touchscreen (bei stehendem Fahrzeug), mit dem Dreh-Rückstell-Knopf auf der Mittelkonsole oder per Sprachsteuerung.

Neues Ausstattungspaket

Neu im Angebot ist auch das Interieur-Paket Sports-Line Plus. Das umfasst belüftete braune Nappaledersitze, einen schwarzen Dachhimmel, Echtholz-Einlagen, Chrom-Applikationen und ein exklusives Hochglanzfinish für die 19-Zoll-Felgen.

Nachgelegt wurde auch bei der Sicherheitsausstattung. Modifikationen an Fahrwerk und Lenkung sowie die weiterentwickelte Fahrdynamik-Regelung G-Vectoring Control Plus sollen zu einem komfortableren und stabileren Fahrverhalten beitragen.

Natürlich wurden auch alle Motoren im Mazda CX-5 auf die Abgasnorm Euro 6d-Temp getrimmt. Der 2,5-Liter-Benziner mit 194 PS ist zum neuen Modelljahr nun auch mit Frontantrieb kombinierbar. Preise für die Modelle des Jahrgangs 2019 nennt Mazda noch nicht.