Longtail-Modelle haben bei McLaren Tradition. Die Longtail-Geschichte begann 1997 mit dem McLaren F1 GTR Longtail. 2015 folgte mit dem Mclaren 675LT Coupé das erste Longtailmodell der Neuzeit, gefolgt von einem entsprechenden Spider. Beide Modelle waren auf 500 Einheiten limitiert und umgehend ausverkauft. Das vierte Modell, das den Beinamen Longtail tragen durfte, ist das McLaren 600LT Coupé, das im Juli 2018 auf dem Festival of Speed in Goodwood präsentiert wurde.

McLaren 600LT Spider schafft 324 km/h

Jetzt wurde das fünfte Modell der Longtail-Familie enthüllt. Der McLaren 600LT übernimmt dabei die komplette Technik und Ausstattung des entsprechenden Coupés. Mit seinem dreiteiligen, versenkbaren Hardtop legt der offene Zweisitzer um 50 Kilogramm gegenüber dem geschlossenen Bruder zu, dennoch ist ein Leergewicht 1.297 Kilogramm in dieser Klasse eine Ansage. Das Mehrgewicht kommt ausschließlich vom Verdeck, das Karbon-Chassis hatte keine zusätzliche Versteifungen notwendig.

Befeuert wird der offene Zweisitzer vom bekannten 3,8-Liter-Biturbo-V8, der es hier auf 600 PS und 620 Nm Drehmoment bringt und an einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe hängt. Damit geht es in 2,9 Sekunden von Null auf 100 km/h – Gleichstand mit dem Coupé. Bis 200 km/h lässt sich der Spider mit 8,4 Sekunden 0,2 Sekunden länger Zeit. Als Höchstgeschwindigkeit werden für den geschlossenen McLaren 600LT Spider 324 km/h angegeben. Mit offenem Verdeck sollen noch 315 km/h drin sein. Eine Verdeckbetätigung gestattet McLaren aber nur bis maximal 40 km/h. Bei offenem Verdeck soll eine elektrisch versenkbare Heckscheibe zwischen den Sitzen den Sturm im Cockpit mildern. Andererseits kann man damit auch den Sound der ins Cockpit dringt der nach oben mündenden Auspuffanlage regulieren. Bei geschlossenem Verdeck bietet der dann leere Verdeckkasten hinter den Sitzen einen zusätzlichen Stauraum von 52 Liter.

Der McLaren 600LT Spider ist wie sein Coupé-Bruder in der Auflage limitiert – er soll nur zwölf Monate lang in Produktion bleiben. Als Grundpreis werden 201.500 Pfund plus Steuern (umgerechnet 226.000 Euro plus Steuern) genannt.