McLaren 720S Hybrid Erlkönig Sportwagen mit Elektrounterstützung

McLaren testet einen mysteriösen Hybrid-Prototypen. Was unter der Karosserie des 720 steckt? Vielleicht ein neues Top-Modell.

Bei Ferrari in Italien steht ein neuer Hypersportwagen mit Hybridantrieb und 1.000 PS in den Startlöchern. Premiere feiert der Ferrari mit Biturbo-V8 und drei Elektromotoren Ende Mai. Im britischen Woking bei McLaren arbeitet man offenbar bereits an einem passenden Gegenschlag, wie der jetzt erwischte Prototyp auf 720er Basis mit Hybridkennzeichnung zeigt.

Bis auf die Hybridaufkleber an der Karosserie sowie die Fensterkennzeichnung MVY04-BP23 wirkt der Prototyp eben wie ein McLaren 720S. BP23 ist allerdings das interne Kürzel für den neuen Speedtail. Zudem hatten die Briten im ihren Zukunftsplan bis zum Jahr 2025 18 neue Modelle, darunter auch welche mit Hybridantrieb, angekündigt. Diese sollen leichte, schnell aufladbare Batteriesysteme tragen und rund 30 Minuten lang rein elektrisch fahren können. Der erste neue Hybrid ist der bereits vorgestellte Speedtail mit 1.050 PS. Wahrscheinlich wird dessen bislang noch nicht näher spezifizierter Hybridantriebsstrang auch in anderen Modellen zum Einsatz kommen. Eines davon dürfte unser Erlkönig sein.

Stefan Baldauf 1/11 McLaren testet einen mysteriösen Hybrid-Prototypen. Stefan Baldauf 1/11 McLaren testet einen mysteriösen Hybrid-Prototypen. Stefan Baldauf 2/11 Zu sehen ist ein McLaren 720S unter Tarnfolie. Stefan Baldauf 3/11 Aufmerksamkeit erregen allerdings die Hybrid-Aufkleber. Stefan Baldauf 4/11 Fährt hier ein neuer hybrid-Supersportwagen? Stefan Baldauf 5/11 Der Antrieb könnte aus dem Speedtail adaptiert werden. Stefan Baldauf 6/11 Plant McLaren mit diesem Modell den Gegenschlag gegen den neu angekündigten Hybrid-Ferrari? Stefan Baldauf 7/11 Im Speedtail kommt der noch nicht näher spezifizierte Hybridantrieb auf 1.050 PS. Stefan Baldauf 8/11 Ferrari gibt für sein Modell 1.000 PS an. Stefan Baldauf 9/11 Das BP23-Kürzel weist auf den Speedtail hin. Stefan Baldauf 10/11 Hybrid-Hinweise auf den Flanken. Stefan Baldauf 11/11 McLaren hat bis 2025 verschiedene Hybridmodelle angekündigt.