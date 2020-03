McLaren Elva M1A von MSO Supercar im Retro-Look

Ob Mode oder Musik – was früher mal angesagt war, kommt meistens nochmal wieder. Bei einem Sportwagen-Hersteller wie McLaren war der Rennsport seit jeher absolut angesagt – was wieder kommt, ist die Erinnerung an die Erfolge. In den 1960er-Jahren mischte Bruce McLaren die CanAm-Serie amtlich auf. Sein Arbeitsgerät: Der M1A, mit dem er unter anderem beim Grand Prix von 1964 sieben Mal den Rundenrekord gebrochen hat. Mit einem Sondermodell erinnert die Spezialabteilung MSO des Sportwagen-Herstellers an jene Rennstrecken-Rakete.

McLaren / Patrick Lang Im Hintergrund sehen Sie den originalen M1A aus den 60ern. Vorne die moderne Interpretation in Gestalt des Elva von MSO.

Im Original nur 551 Kilo

Das Retro-Design ist sicher die auffälligste Gemeinsamkeit zwischen den beiden, doch sie eint noch mehr. Beide Renner befeuert ein V8, allerdings nicht mit dem gleichen Output, versteht sich. Der 4,5-Liter-Achtzylinder von Chevrolet im 60er-Jahre-M1A leistete rund 310 PS, musste allerdings auch nur 551 Kilo Fahrzeuggewicht anschieben. Mit diesen Werten lag das Leistungsgewicht bei 1,78 Kilo pro PS. Nur 27 Exemplare wurden angefertigt.

Die Neuauflage wartet da freilich mit anderen Zahlen auf. Der auf 399 Stück limitierte Extrem-Sportwagen Elva bringt es mit seinem doppelt aufgeladenen V8 auf 815 PS. Leider können wir an dieser Stelle nicht mit dem Leistungsgewicht dienen, denn McLaren hat bislang nicht verraten, was der zeitgenössische Elva auf die Waage bringt. Das Retro-Modell von MSO kann sich theoretisch jeder bestellen, der das Glück hat, eines der Exemplare des Extrem-Roadsters zu ergattern. Technisch ändert die Sonderbehandlung nämlich nichts am Fahrzeug. Hier geht es schlicht um das Design. In unserer Bildergalerie oben im Artikel können Sie sich das Ausgangs-Modell nochmal ein bisschen genauer anschauen.

Fazit

Wer eine ordentliche Rennsport-Historie hat, kann die natürlich jederzeit mit Stolz neu auftragen. Wenn dabei am Ende so ein schickes Auto rauskommt, um so besser.