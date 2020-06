Mercedes A 250e Nachfrage überrolt Mercedes - Verkaufsstopp?

Mercedes ist von der hohen Nachfrage nach dem A 250e vollkommen überrascht worden. Internen Quellen zufolge soll der Absatz des Modells in den vergangenen drei Wochen sprunghaft angestiegen sein.

In diesem Zeitraum sollen mehr als 15.000 Fahrzeuge verkauft worden sein. Damit soll in diesem kurzen Zeitraum, fast 1/3 des A-Klasse-Absatz des vergangenen Jahres erreicht worden sein. Ein Mercedes-Händler, der anonym bleiben will, erklärt gegenüber auto motor und sport, man kommen mit der Bearbeitung von Anfragen zu diesem Modell kaum hinterher. Mercedes habe einen Verkaufsstopp verhängt.

19 Prozent E-Autoprämie für den A 250e

Der Grund für den Boom ist die unlängst erhöhte E-Autoprämie, die beim A 250e 7.110 Euro ausmacht. Das macht fast 19 Prozent Preisvorteil für den A 250e mit dem Grundpreis von 37.764 Euro aus. Auch ein günstiges Leasing-Angebot für 84 Euro netto hat die Nachfrage erhöht.

Mercedes mochte den Verkaufsstopp auf Anfrage von auto motor und sport nicht bestätigen. Spekulationen rund um Auftragseingänge einzelner Modelle würden grundsätzlich nicht kommentiert. Die "sehr hohe Nachfrage übertrifft unsere Planungen weit und wurde durch die Ankündigung der Innovationsprämie der Bundesregierung noch einmal verstärkt", erklärte ein Baureihenverantwortlicher. Stand heute sei der A 250e Edition 2020 ausverkauft. Das Sondermodell mit einem Aufpreis von 4.748 Euro beinhaltet unter anderem 18 Zoll Leichtmetallfelgen, AMG-Line-Paket sowie Sportlenkrad. Man wolle aber aufgrund des hohen Interesses prüfen, ob man "eine weitere Verfügbarkeit" sicherstellen kann. Im Werk Rastatt laufen die A-Klasse Limousine, A- und B-Klasse sowie GLA vom Band – auch die Plugin-Modelle von A- und B-Klasse. Nach Angaben von Mercedes könne man die Produktion flexibel anpassen. Der Produktionsstart der GLA 250e starte in Kürze, das Modell ist ab Juli erhältlich.

Akku-Produktion läuft auf Hochtouren

Wegen der Corona-Pandemie hat Mercedes im Werk Rastatt seit März 2020 Kurzarbeit angeordnet, seit Anfang Mai wird die Produktion wieder hochgefahren. Die Produktion der Batteriesysteme im sächsischen Kamenz bei Accumotive, die auch die Akkus für die kompakten Mercedes-Modelle produziert, lief im Zweischicht-Betrieb unverändert weiter. Die Frage nach den Lieferzeiten bereits bestellter Modelle bleibt unbeantwortet.

