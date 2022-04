Mercedes-AMG A 35 und CLA 35 Edition 55 Feier-Paket für 12.614 Euro

Nach der "Edition 55" für die Mercedes G-Klasse legen die Schwaben nun auch eine "Edition 55" für die Kompaktklasse-Modelle CLA und A-Klasse auf. In den Genuss der Edition kommen die Varianten A 35 4Matic und CLA 35 4Matic.

Wer den Haken bei der neuen Option setzt, erhält für sein Kompaktmodell eine exklusive Folierung im Design des AMG-Wappens kombiniert mit einer Sonderlackierung in Kosmosschwarz metallic oder Digitalweiß metallic, titangraue 19-Zoll-AMG-Leichtmetallräder, einen Tankdeckel in Silberchrom mit AMG-Schriftzug sowie im Cockpit Zierelement in dunklem Aluminium-"Edition 55"-Design. Diese Punkte allein rechtfertigen aber noch keinen Paketpreis von 12.614 Euro. Also legt Mercedes noch ein paar Dinge nach.

Mehr Spoiler, mehr Schwarz

Ans Auto wandert zusätzlich ein AMG-Aerodynamik-Paket, das eine Frontschürze mit vergrößertem Frontsplitter und Zusatz-Flics, einen AMG-Heckflügel, seitliche Strömungsabrisskanten an den optischen Luftauslässen der Heckschürze sowie den Diffusor Blade umfasst. Alle Anbauteile sind in Hochglanzschwarz gehalten. Weitere Elemente in dieser Farbe bringen das AMG-Night-Paket und das AMG-Night-Paket II an die Kompakten. In Hochglanzschwarz gehalten sind hier Frontsplitter und Zierelemente auf den Lamellen in den äußeren Lufteinlässen, die Einleger in den AMG-Seitenschwellerverkleidungen, der Bordkanten- und Fensterlinienzierstab sowie die Außenspiegelgehäuse. Hinzu kommen Endrohrblenden in Schwarz verchromt und wärmedämmend dunkel getöntes Glas. Lamellen des AMG-spezifischen Kühlergrills sowie Typkennzeichen auf Heckdeckel und Kotflügeln, jeweils in Hochglanzschwarz, vervollständigen das exklusive Erscheinungsbild.

Mercedes Schwarz und Rot dominieren den Innenraum der Edition 55.

Ein Kontrast in Schwarz und Rot prägt das Interieur der Edition 55-Modelle. Die AMG-Performance-Sitze sind zweifarbig mit Leder in Rot und Schwarz bezogen, das Sportlenkrad zieren eine Edition 55-Plakette und eine schwarze 12-Uhr-Markierung. Beim Zustieg gleiten die Beine über rot beleuchtete AMG-Einstiegsleisten, bevor sie auf schwarzen Velours-Fußmatten mit roter Kontrastnaht und in Rot gewebtem "Edition 55"-Schriftzug zur Ruhe kommen.

Die Jubiläumsmodelle sind ab sofort bis November 2022 bestellbar. Der Paketpreis liegt bei 12.614 Euro und umfasst zusätzlich noch eine maßgeschneiderte Indoor-Abdeckplane im AMG-Look.

Fazit

AMG wird 55 und Mercedes legt zum Jubiläum für ausgewählte Kompaktklasse-Modelle ein entsprechendes Edition 55-Paket auf. Zu einem Aufpreis von über 12.500 Euro wandern dabei noch mehr Spoiler und ein spezielles Farbkonzept in und an die AMGs. Die 35 4Matic-Modelle überspringen so locker die 63.000-Euro-Marke.