Am 14. Februar 2019 wird es wieder soweit sein, dann ziehen die Partner in Miami das Tuch von einem exklusiven Speedboat. Bereits in den vergangenen Jahren hatten die Partner gemeinsam ein jeweils von einem Mercedes-AMG-Modell inspiriertes Boot konfektioniert.

Als Pate für den 2019er Jahrgang stand der neue Mercedes-AMG GT4 Pate. Welche Elemente des Viertürers am Cigarette Racing-Speedboat wiederzufinden sind, wird erst die Präsentation zeigen.