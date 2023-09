Na, der ist uns doch tatsächlich fast durchgerutscht. Mercedes hat auf dem Open Space Gelände der IAA in der Münchener Innenstadt einen imposanten Stand aufgebaut. Ein großer roter, sich nach oben hin auflösender Würfel, in dessen Innerem das CLA-Concept mit furioser Licht-Show präsentiert wird. Drumherum eine Menge Fahrzeuge, zumeist mit einleitendem "EQ" in der Modellbezeichnung. Dazu Sitzgelegenheiten, interaktive Publikumsattraktionen und – gar nicht so prominent – das AMG GT Concept E Performance.