Mercedes-AMG GT Black Series (2020) Hardcore-Sportler mit über 700 PS vorzeitig enthüllt

Das Video von AMG ist wohl die Antwort auf die zuletzt durchgesickerten Bilder im Netz. Das aufwändig produzierte Youtube-Filmchen ist entstanden in Zusammenarbeit mit Tim Burton, einem britischen Sportwagen-Youtuber, der in der Szene auch als Shmee oder Shmee150 bekannt ist. Darin dringt Burton in die heiligen Heilen bei AMG ein, fotografiert den Mercedes-AMG GT Black Series und nutzt die Gunst der Stunde für eine Ausfahrt. Aber sehen sie selbst:

Top-Sportler, kurz entführt

1:00 Min.

Blicken wir zurück: Ende 2018 hatte die Mercedes-eigene Tuningschmiede mit dem AMG GT R Pro nach dem GT R ein weiteres Hardcore-Modell an den Start gebracht. Unter der Haube: der bekannte Vierliter-V8-Biturbo mit unveränderten 585 PS und 700 Nm Drehmoment. Dank geringeren Gewichts und weniger Komfort-Features sowie eines neuen Fahrwerks und diverser Aero-Elemente galt der Pro als Krönung der Baureihe.

Dirk Weyhenmeyer Der Mercedes-AMG GT R Pro galt bis jetzt als das dynamischste GT-Modell der Marke.

GT Black Series: Stärkster AMG

Zumindest bis jetzt. Denn bald kommt der neue AMG GT Black Series an den Start, dessen legendäres Kürzel zuletzt am Mercedes SLS AMG mit 631 PS prangte.

Unter der Motorhaube arbeitet die 4,0-Liter-V8-Allzweckwaffe, die über 700 PS leisten soll. Einige Quellen sprechen sogar von exakt 730 PS, die auf die Hinterräder geleitet werden. Zum Vergleich: In der Viertürer-Version des GT 63 S leistet der Achtender bereits 630 PS. Damit ist der AMG GT Black Series das stärkste Modell der Affalterbacher.

Aggressive Optik

Im Mercedes-AMG GT Black Series gesellen sich Leichtbau-Elemente, ein noch weiter optimiertes Fahrwerk sowie eine verbesserte Bremsanlage zum Gesamtpaket. Auch die Abgasanlage wird überarbeitet und manifestiert sich am Heck durch doppelflutige Endrohre rechts und links. Dazu ist ein mächtiger Diffusor verbaut, wie er schon beim GT3-Modell zum Einsatz kommt. Aerodynamik und weitere Technik-Features übernimmt der Black Series von der AMG GT4-Rennversion – so auch den großen feststehenden Heckspoiler. Leitbleche an der Seite und größere Lufteinlässe in der überarbeiteten Frontschürze sorgen für fette Dynamik. Dazu trägt auch die zweifarbige Motorhaube mit Lüftungsschlitzen bei. Breitreifen auf Mehrspeichen-Leichtmetallrädern runden die Seitenansicht ab.

Fazit

Black Series! Endlich gibt es wieder ein Top-Modell mit dem legendären Namen. Fette Leistung, riesiger Spoiler und Sportwagen-Gene bis zum Gehtnichtmehr. Warum? Weil es in Zeiten von Vernunftsmobilität auch gerne mal so richtig unvernünftig sein darf.