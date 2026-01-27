Mercedes-AMG Pure Speed Coupé: Limitierter V8-CLE zum Millionen-Preis

Das Fahrzeug absolvierte zuletzt umfangreiche Kältetests nahe dem Polarkreis und soll nach AMG-Diktion für einen "kompromisslosen Auftritt" sorgen. Konkrete technische Daten nennt der Hersteller nicht. Die Testfahrten deuten jedoch darauf hin, dass sich das Projekt in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befindet.

Auffälliges Design, klassischer Antrieb

Trotz vollständiger Tarnung lassen die bisherigen Erlkönigaufnahmen Rückschlüsse auf die Ausrichtung des Fahrzeugs zu. Zu erkennen sind ein großer feststehender Heckspoiler, verbreiterte Radhäuser, große Lufteinlässe sowie eine Vierrohr-Abgasanlage. Die Linienführung wirkt deutlich aggressiver als bei den regulären CLE -Varianten.

Ein Blick auf das erste Fahrzeug der Mythos-Reihe liefert Hinweise auf die mögliche technische Ausrichtung. Der Mercedes-AMG Pure Speed basiert auf dem SL 63 und übernimmt dessen Vierliter-Biturbo-V8 nahezu unverändert. Der Achtzylinder leistet 585 PS und stellt 800 Nm Drehmoment zur Verfügung. Die Kraft wird über eine Neungang-Automatik und den Allradantrieb 4-Matic+ übertragen. Mercedes-AMG setzte damit bewusst auf bewährte Hochleistungstechnik aus dem eigenen Portfolio.

Überträgt man dieses Vorgehen auf das neue CLE-basierte Coupé, erscheint ein ähnlicher Ansatz wahrscheinlich. Auch hier dürfte AMG auf vorhandene Antriebstechnik zurückgreifen, statt ein eigenständiges Aggregat zu entwickeln. Damit hält endlich ein Achtzylinder Einzug in die CLE-Baureihe, die nach dem Vierzylinder-Einsatz auch wieder auf einen Biturbo-V8 wechselt. Hier dürfte allerdings der neu entwickelte V8 zum Einsatz kommen.

Limitierte Auflage und exklusive Positionierung

Die Mythos-Serie ist als Plattform für besonders limitierte Kleinserien konzipiert. Der offene Pure Speed wurde auf 250 Exemplare begrenzt und richtet sich gezielt an Sammler.

Auch für das zweite Modell ist mit einer stark begrenzten Stückzahl zu rechnen. Mercedes-AMG sieht das Coupé ausdrücklich als ein exklusive Sammlerfahrzeuge. Angaben zu Auflage, Preis und Marktstart macht der Hersteller bisher nicht. Der Preis steht noch nicht fest, bei offenen Pure Speed wurde kein Preis offiziell kommuniziert, hinter vorgehaltener Hand kursiert ein Preis von einer Million Euro.