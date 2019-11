11/42 Für den Innenraum ist ein unten abgeflachtes Multifunktionslenkrad in Nappa-Leder im Dreispiechendesign vorgesehen. Wer die Polsterung in Leder oder in Designo-Leder-Nappa wählt, erhält das Lenkrad mit roten Kontrastziernähten, dazu fallen die Designo-Sicherheitsgurte ebenfalls in rot aus.