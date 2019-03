Nach der Vorstellung des GLC-Facelift auf dem Autosalon in Genf folgt nun mit dem GLC Coupé die zweite Modellpflege. Von technischer Seite hat der GLC ja bereits die Richtung vorgegeben, deshalb bleiben in dieser Hinsicht große Überraschungen aus.

Die für GLC-Coupé-Kunden wohl wichtigste Neuerung zeigt sich im Innenraum auf den ersten Blick. Auch die Sport-Variante des Mittelklasse-SUV bekommt die neueste Generation des MBUX-Multimediasystem mit Sprachsteuerung und neuen Funktionen. Dazu wird der bisherige Dreh-Drücksteller auf der Mittelkonsole durch das neue Touchpad ersetzt. Insgesamt fünf verschiedene Möglichkeiten, mit dem MBUX-System zu arbeiten, stehen damit zur Verfügung, neben dem Touchpad und der Sprachsteuerung versteht das GLC Coupé (optional) auch Gestensteuerung über den Interieur-Assistenten.

Foto: Mercedes Mit MBUX und Touchpad: Große Umstellung im Innenraum

GLC Coupé mit S-Klasse-Luxus

Auch die Ende 2017 erstmals in der S-Klasse eingeführte „Energizing Komfortfunktion“ findet nun den Weg in das GLC Coupé. Mit diversen Einstellungen etwa zum Ambiente-Licht, den Massagesitzen und der Klimatisierung soll die Aufpreis-Option für ein entspannteres Feeling bei der Besatzung sorgen.

Handfest aufgerüstet wurde das GLC Coupé an der Assistenz-Front. Als Ergänzung ziehen nun unter anderem der Ausstiegswarn- und der Rettungsgasse-Assistent sowie die Stau-Ende-Funktion ein. Ein zusätzliches Feature soll Gespannfahrer entlasten, der Anhängerrangier-Assistent. Er setzt auf eine eigene Sensorik im Kugelkopf, um den Winkel zwischen GLC Coupé und Anhänger zu ermitteln. Dazu liefert die 360-Grad-Kamera nun Bilder mit höherer Auflösung.

Mercedes GLC Coupé mit erweiterten Assistenzsystemen

Der Abstandsassistent Distronic und der Lenkassistent wurden in der Funktion erweitert, so wird die Geschwindigkeit in Kurven oder vor Kreuzungen automatisch angepasst. Der Aktive Lenk-Assistent hilft beim Bilden einer Rettungsgasse und beim Spurwechsel.

Fünf neue Motoren stehen zum Marktstart des überarbeiteten GLC Coupé bereit, weitere werden folgen. Zunächst gibt es die Auswahl aus fünf Vierzylindern, drei Diesel und zwei Benziner. Die Diesel erfüllen bereits die ab 2020 geltende Euro 6d-Norm, bei den Benzinern wird mit einem Starter-Generator und 48-Volt-Bordnetz eine Mildhybridisierung erreicht. Alle Versionen sind mit Allradantrieb ausgestattet.

Serienmäßig bekommt das GLC Coupé eine adaptive Stoßdämpferregelung, die sich mit dem Dynamic Body Control-Paket zur stufenlos regelbaren Verstelldämpfung aufrüsten lässt. Als weitere Fahrwerksoption steht ein Luftfederfahrwerk bereit.

Optisch wird das neue GLC-Coupé in erster Linie an den Leuchten erkennbar sein. Alle Varianten erhalten ein neu gestaltetes, serienmäßiges LED-Licht an der Front, Mercedes nennt das „LED High Performance-Scheinwerfer mit Fackel-Optik und spezifischem Licht-Signet“. Voll-LED-Technik ebenfalls an den neu gestalteten Rückleuchten, außerdem wurde der Heckabschluss mit Diffusor sowie die Auspuffblenden geändert. Der Bestellstart für den GLC und das GLC Coupé beginnt im April, die Auslieferung ist ab Juli geplant.