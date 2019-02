Seit Herbst 2017 bietet Mercedes mit der X-Klasse seinen ersten Pickup an, der nichts anderes ist als eine – wenn auch tiefgreifend – veredelte schwäbische Version des Nissan Navara. Dessen Radstand beträgt 3,15 Meter, insgesamt ist der X 5,34 Meter lang. Für das Mutterland der Pritschenwagen, die USA, ist das Auto damit zu klein. Zumindest auf die Ladefläche trifft das zu. 1,59 Meter sind für US-Verhältnisse schlicht zu kurz. Zum Vergleich: Der Amerikaner liebster Pickup, der Ford F-150, bietet ein bis zu 2,44 Meter langes Ladebett.

Navara-Leiterrahmen muss verlängert werden

Hier setzt Mercedes nun an. Wie in Skandinavien gesichtete Prototypen zeigen, arbeitet der Hersteller an einer X-Klasse mit verlängertem Radstand. Was ein wenig überrascht, schließlich muss dafür der Leiterrahmen des Navara verlängert werden. Die etwa 30 Extra-Zentimeter kommen komplett der Ladefläche zugute. Die wäre nach US-Maßstäben zwar noch immer recht kurz, aber es ließen sich sicher ein paar mehr Kunden von der Kombination aus Mercedes-Komfort und halbwegs praktischer Pritsche überzeugen als bei der X-Klasse im jetzigen Zustand. Übrigens auch auf anderen Märkten, denen Daimler die X-Klasse mit langem Radstand sicher nicht vorenthalten würde.

Im Bug des jüngst gesichteten Prototypen arbeitet der 350er Diesel, ein Dreiliter-V6-Turbo mit 258 PS und maximal 550 Nm, der an eine Sieben-Gang-Automatik gekoppelt ist. Der Antrieb wäre also einigermaßen standesgemäß, zumal die Diesel-Skepsis der Amerikaner langsam aufweicht und Selbstzünder bei – wenn auch größeren – Pickups durchaus als angemessene Antriebsquelle wahrgenommen werden. Die Markteinführung erwarten wir für das Jahr 2020, vielleicht ist es auch bei der Modellpflege zur Mitte des Lebenszyklus' soweit.