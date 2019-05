Was die IAA in Frankfurt für die Autofreaks bedeutet, ist die Rettmobil in Fulda für Angehörige und Fans des Blaulichtgewerbes. Feuerwehrfahrzeuge, Rettungswagen, schnelle Einsatzfahrzeuge für First Responder oder Polizei werden hier präsentiert. Nicht nur das gute Geschäft, auch das Prestige sorgt dafür, dass sich die meisten deutschen Pkw- und Nutzfahrzeughersteller in diesem Segment betätigen. Wenn Lebensretter oder Gesetzeshüter ein bestimmtes Modell nutzen, ist das eine ausgezeichnete Werbung für den Hersteller.

Messe Rettmobil 2019 in Fulda

Entsprechend tummeln sich nicht nur die Hersteller klassischer Nutzfahrzeuge auf der Messe Rettmobil. Auch auf Pkw fokussierte Unternehmen wie BMW sind mit zahlreichen Modellen vor Ort. So steht bei den Bayern ein BMW X3 xDrive20d als Notarzt-Einsatzfahrzeug auf dem Stand. Neben der entsprechenden Folierung verfügt das Modell über eine Sondersignalanlage inklusive gelber Blinker, Zusatzblitzer vorne und Alley Lights, eine an der Dachreling montierte Sondersignalanlage sowie je zwei blaue Front- und Heckblitzer.

Ebenfalls für den Notarzteinsatz vorbereitet ist ein 220d xDrive Gran Tourer mit 190 PS und Allradantrieb sowie reichlich Stauraum. Als Kommandowagen für die Feuerwehr zeigt BMW außerdem einen X1 xDrive18d. Ebenfalls mit im Bunde ist ein getarntes Einsatzfahrzeug: Der neue BMW 3er in verdeckter Ausführung, lackiert in „Melbourne Rot Metallic“, ist für Polizeieinheiten in zivil vorgesehen, versteckt seine Sondersignalanlage und sogar deren Betätigungsschalter im Innenraum.

Nicht ganz so flott wie der Polizei-Dreier sind ein paar Geräte, die Mercedes mit zur Rettmobil gebracht hat. Auf dem Außengelände stehen zwei hochgeländegängige Unimog bereit: ein Unimog U 5023 als Tanklöschfahrzeug und ein Unimog U 5023 mit Doppelkabine, der auch gleich auf dem Offroad-Parcours getestet werden kann.

Spezialtransporter für „letzte Wünsche“

Einen ganz besonderen Hintergrund hat ein anderes von Mercedes präsentiertes Mobil auf Basis des neuen Sprinters. Der sogenannte „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) basiert auf einem herkömmlichen Krankentransportwagen, ist jedoch in vielen Details exakt auf das Projekt „Wünschewagen“ des ASB abgestimmt. Mit ihm werden Schwerstkranken letzte Wünsche erfüllt. Beispielsweise eine Fahrt ans Meer, zur Familie oder der Besuch eines Konzertes. Zum Paket gehört eine Rundum-Verglasung für den Panoramablick ebenso wie ein abgestimmtes Licht- und Farbkonzept. Das großzügige Platzangebot ermöglicht die Mitfahrt einer Begleitperson, ohne dass auf die aktuelle notfallmedizinische Grundausstattung verzichtet werden müsste.

Feuerwehr und Rettungsdiense stehen in diesem Jahr bei VW im Fokus für die Messe Rettmobil. Dort präsentiert die Marke einen von AmbulanzMobile zum Notfallkrankenwagen umgebauten Crafter Kastenwagen. Auf dem Außengelände zeigt die Firma Freytag, ebenfalls Premium-Partner von Volkswagen Nutzfahrzeuge, einen zum Logistik-Gerätewagen umgebauten Crafter Doppelkabine. Das Modell ‘GW-L1’ wurde speziell für den Transport von Equipment für Feuerwehreinsätze konzipiert.

Opel ist ebenfalls auf der Rettmobil vertreten, setzt in diesem Jahr aber auf unauffälligere, gleichwohl extrem wichtige Sonderfahrzeuge. Der Fokus der Rüsselsheimer liegt in diesem Jahr beim Thema Rollstuhlfahrer. Entsprechend werden drei Modelle mit Spezialumbauten zum Transport von Rollstuhlfahrern gezeigt. Neben dem Combo Life und dem Movano ist das auch der neue Zafira Life, der in Fulda gleichzeitig seine deutsche Messepremiere feiert. Neben den Modellen für Rollstuhltransporte präsentiert Opel weitere Fahrzeugumbauten, darunter zum Beispiel einen Grandland X als Einsatzwagen der Johanniter oder ein auf dem Movano basierendes Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr mit Doppelkabine.

Fazit

Die Rettmobil in Fulda hat sich längst als Leitmesse der Blaulichtbranche etabliert. Vom schnellen First Responder-Pkw bis zum riesigen Tanklöschfahrzeug sind hier alle relavanten Einsatzfahrzeuge der wichtigen Hersteller vertreten. Die Messe Rettmobil findet vom Mittwoch, 15. Mai 2019 bis Freitag, 17. Mai 2019 statt.