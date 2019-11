Mitsubishi Space Star Kleinwagen erhält Facelift

Am 18. November 2019 wird Mitsubishi den aufgefrischten Kleinwagen in Thailand vorstellen. Gezeigt werden der Mirage und die dazugehörige Stufenheckvariante Attrage. Der Mirage entspricht dabei dem bei uns verkauften Modell Space Star, der sich hierzulande zum Bestseller im Mitsubishi-Modellprogramm gemausert hat. Gebaut werden die Kleinwagen in Thailand.

Mitsubishi

Auf den Teaserbilder klar zu erkennen ist, dass der Mitsubishi Space Star sich beim Frontdesign stark an den Outlander anlehnen wird. Das Gesicht wird von zwei gegenläufigen, C-förmigen Chromspangen unterhalb der Scheinwerfer bestimmt, die sich bis weit in die Kotflügelflanken ziehen. Den Kühlergrill durchziehen zwei Chromlamellen, mittig sitzt ein großes Mitsubishi-Logo. Neu gezeichnet werden auch die Scheinwerfer und die Motorhaube, die weniger Falze trägt.

In Europa dürfte der aufgefrischte Mitsubishi Space Star erst auf dem Genfer Auto Salon 2020 zu sehen sein.