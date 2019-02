Warum also nicht beide Welten miteinander verschmelzen? Das dachte sich wohl auch der japanische Karosserieschneider Mitsuoka, bekannt für seine selbstbewussten Designs.

Rock Star mit C2-Design

Foto: Mitsuoka Der Rock Star vom Mitsuoka ist innen klar als MX5 zu erkennen.

Zum 50. Jubiläum Ende 2018 haben sie indes ein weit weniger expressives Modell an den Start gebracht, mit dem zurückhaltenden Namen: „Rock Star“. Unter der Karosserie steckt, nicht zum ersten Mal bei Mitsuoka, ein Mazda MX-5, genauer die neueste Version „ND“. Für die Verwandlung haben die Japaner das Design des C2 adaptiert. Die Front erhält verchromte Stoßleisten, statt der Schlafaugen sind kreisrunde kaum auffällige Mini-Scheinwerfer installiert.

Mitsuoka: Diese Autos macht der japanische Tuner chic 1/34 Der Hersteller Mitsuoka ist in Japan bekannt dafür, modernen Autos ein britisches Retro-Styling zu geben. Foto: Mitsuoka

Die Motorhaube zeigt sich zugepfeilt, die Kotflügel sind kräftig ausgestellt. In der Seitenansicht, die den MX-5 erkennen lassen, hebt Mitusoka die Schweller farblich hervor und verbaut hinter den vorderen Radkästen verchromte Luftauslässe. Auch das Heck zitiert eifrig das US-Musclecar. Der Kofferraumdeckel wurde verlängert, die Kotflügel erheben sich direkt hinter dem Verdeck. Misst der MX-5 ND in der Länge 3.915 mm, in der Breite 1.735 mm und in der Höhe 1.236 mm, so kommt der Rock Star auf 4.345 mm Länge, 1.770 mm Breite und 1.235 mm Höhe. Der Radstand bleibt identisch bei 2.310 mm.

Unter der Haube arbeitet der 132 PS starke 1,5-Liter-Skyactiv-Benziner, der die Hinterräder antreibt. Wie der Motor bleibt auch der Innenraum des Rock Stars unangetastet.

Mitsuoka legte den Preis für den 4.688.200 Yen fest, das entspricht umgerechnet rund 37.300 Euro. Wer jetzt jedoch zur Bank rennt, hat leider Pech gehabt. Die 200 Jubiläums-Rock-Stars sind leider seit Februar 2019 ausverkauft. Übrigens: Mit dem Mitsuoka Himiko gibt es eine MX-5-Alternative im Jaguar-Design.