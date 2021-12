Morgan 3 Wheeler (2022) Das Dreirad darf weiterleben

Bereits bei der Ankündigung der Edition P101, die das Ende der Produktion des aktuellen Morgan 3 Wheelers markiert, hatten die Briten verlauten lassen, dass das Dreirad in neuer Form weiterleben darf. Im September 2021 machte Morgan erste Angaben zur neuen Modellgeneration und garnierte diese mit ersten Werks-Erlkönig-Bildern. Jetzt gibt es erste Design-Skizzen zum neuen Dreirad.

Dreizylinder von Ford

Der Morgan 3 Wheeler wird zurückkehren und er bleibt auch in der Neuauflage seinen Grundprinzipien treu, verspricht Morgan. Kommen wird das neue Dreirad bereits 2022. Natürlich wird der 3 Wheeler zeitgemäß modernisiert und an aktuelle Bestimmungen angepasst, was sich auch auf sein Erscheinungsbild auswirkt. Soweit es die Bilder und Design-Skizzen erkennen lassen, bleibt es zwar beim vorne positionierten Motor. Der sitzt aber nicht mehr vor der Haube, sondern verdeckt darunter. Flankierend öffnen sich – wie an einem Formel 1-Auto – die Kühlluftschächte. Dazwischen steckt dann ein frei saugender Dreizylinder-Benziner von Ford, bestätigt Morgan. Der könnte aus dem Ford Fiesta stammen, wo der 1.084 cm³ große Motor 75 PS und 105 Nm leistet. Alternativ wäre auch eine Version des Einliter-Dreizylinders denkbar, dem der Turbo genommen wird.

Morgan Der Motor sitzt künftig unter und nicht mehr vor der Haube.

Weiter sichtbar bleiben den vorderen Radaufhängungen sowie die Technik der Lenkung. Auch die Rundscheinwerfer sitzen wieder zwischen den schmalen Vorderrädern und der Haube. Seine Abgase führt der Dreizylinder innen an der zigarrenförmigen Karosserie mit zwei Sitzplätzen entlang ans Heck. Neu ist offensichtlich ein optionales Verdeck. Morgan kündigt zudem an, dass sich der 3 Wheeler umfangreich individualisieren lassen wird.

Fazit

Morgan lässt seinen 3 Wheeler weiterleben. Jetzt haben die Briten eine neue Generation des skurrilen Zweisitzers angekündigt. Und die kommt ausschließlich mit einem Verbrenner aus dem Hause Ford.