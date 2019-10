Morris JE Elektro-Van im Stil des J-Type

Das Modell zitiert den Morris J-Type, der von 1949 bis 1960 produziert wurde. Nun hat das Unternehmen erste Teaser-Bilder des neuen Vans veröffentlicht. Sie zeigen: Der Morris JE orientiert sich stark am Design des J-Type und zeigt dessen hintere Saloon-Türen, ein stark gewölbtes Dach sowie kräftig ausgestellte Radkästen. Wie beim Vorbild fällt die seitliche Scheibe sehr breit aus. An der Front sind ein angedeuteter Kühlergrill sowie freistehende Scheinwerfer zu erkennen.

Morris Der Morris JE orientiert sich stark am J-Type.

Reichweite: 75 Kilometer, Top-Speed: 56 km/h

Noch ist zur Technik des Morris JE wenig bekannt. Der Elektro-Van trägt eine Lithium-Ionen-Batterie und basiert auf einem Leichtbau-Chassis, das modular für weitere Aufbauten ausgelegt ist. Dank der Kohlefaser-Karosserie soll das Gewicht sehr gering sein und dadurch auch die Reichweite von 75 Kilometern ermöglichen. Als Top-Speed liegen 56 km/h an. Wann genau der Morris JE als Serienmodell auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt.

2017 hat Dr. Qu Li sich die Rechte an Morris Commercial gesichert und fungiert auch als CEO. Die Chinesin ist auch Gründerin der Beratungsfirma China Ventures Ltd. und spielte ebenfalls beim Untergang von Rover eine Rolle. Eine persönliche Liaison mit Nick Stephenson, einem der vier Rover-Besitzer des Phoenix-Konsortiums, brachte ihr für wenige Wochen ein Beraterhonorar in Höhe von 1,6 Millionen Pfund (über 1,8 Millionen Euro) ein.