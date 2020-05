Neue McLaren Sport Series Erster Plugin-Hybrid-Renner ab 2021

Diese Plattform soll im Frühjahr 2020 vorgestellt werden – einen ersten Prototypen mit der Serienkarosserie hat unser Erlkönigjäger jetzt erwischt.

Navi-Bildschirm zeigt Serien-Modell

Zuvor gab es das Modell unter der modifizierten Karosserie des 570S zu sehen. Und das gab sich wenig Mühe, seine Besonderheit zu kaschieren. Dicke Kabel sind im Inneren verlegt, ein "Hybrid"-Aufkleber prangt auf dem Seitenfenster und vor dem hinteren Kotflügel steht an der Seite der Schriftzug "MV614 Hybrid Prototype". Die Auspuffendrohre sind im Heck höher gelegt und in Baumarkt-Manier notdürftig isoliert. Auch der Innenraum wirkt noch wie im Rohbau. Immerhin so viel: Auf dem Navi-Bildschirm zeigt sich offenbar das neue Modell im Serien-Outfit und erinnert an die Optik des McLaren 720S. 570S und 720S sind ähnlich groß und verfügen über das gleiche Monocell-II-Karbon-Chassis – entsprechend nahe liegt die optische Verwandtschaft.

Auf den neuen Bildern zeigt sich nun das Serienmodell – heftig getarnt. Schmale Scheinwerfer sind zu erkennen, ein schmal zulaufendes Dach sowie kräftige hintere Kotflügel zeugen vom klassischen Supersportwagen-Design. Das Heck zeigt sich ausladend mit waagerecht angeordneten und niedrigen Leuchten sowie einem großen Diffusor.

Stefan Baldauf Im Cockpit ist der neue Hybrid-Sportler schon zu sehen.

Als Antrieb kommt nicht mehr der 3,8-Liter-Twinturbo-V8 zum Einsatz, sondern ein deutlich leichterer und komplett neu entwickelter V6-Motor. Gekoppelt mit dem Hybrid-Antriebsstrang soll der neue und allradgetriebene McLaren MV614 Hybrid aka 570S-Nachfolger eine rein elektrische Reichweite von rund 30 Kilometern aufweisen, wobei der E-Motor auf die Vorderachse wirkt. Für den Spurt von 0 auf 100 km/h peilt McLaren 2,3 Sekunden an.

Achtzylinder bleibt

Freunde des Achtzylinders müssen sich jedoch nicht grämen. In den höherpreisigen Modellen kommt der V8 als Vierliter weiterhin in Kombination mit einem elektrischen Antriebsstrang daher. Übrigens, nach Meinung von McLaren-Boss Flewitt ist ein rein elektrischer McLaren mit einer Feststoff-Batterie noch 30 Jahre entfernt.

Übrigens 2.0: Erfahrungen mit Hybrid-Modellen hat McLaren schon. Der mittlerweile eingestellte P1 wurde von einem 916 PS starken Hybrid-Antrieb befeuert. Seine elektrische Reichweite lag bei elf Kilometern. Auch der McLaren Speedtail mit 1.050 PS verfügt über ein Hybrid-System.