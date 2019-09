Volkswagen R GmbH sattelt auf Fünf neue R-Modelle geplant

Wenn es ein Volkswagen so richtig wissen will, dann prangt statt des GTI-Schriftzuges ein R am Heck. Aktuell bietet VW den Golf als Fließheck und Variant in der R-Ausführung an. Auch der T-Roc ist in der erstarkten Form zu haben. Erstarkt bedeutet, dass 300 PS unter der Haube stecken und permanent alle vier Räder antreiben.

VW Mit 300 PS und permanentem Allradantrieb fährt der Golf R vor. Er ist die stärkste Ausführung des Kompaktwagen-Bestsellers.

Auf der Veranstaltung „R & Coffee“ äußerte Peter Jost, Leiter Vertrieb und Marketing bei Volkswagen R, gegenüber ampnet, man plane innerhalb der kommenden 15 Monate die Einführung von fünf weiteren R-Modellen und sieben Derivaten. Dazu passend wurde am Rande der IAA von einem Performance-Modell des ID.3 gemunkelt. Welche Modelle mit den R-Insignien versehen werden sollen, ist noch nicht bekannt. Hier können wir nur spekulieren.

Polo hält Respektabstand

Hans-Dieter Seufert Ein Polo als R-Modell? Wenn, dann nicht mit 300 PS. Der Kleine musste schließlich schon immer einen Respektabstand zum Golf wahren.

Nachdem der T-Roc aktuell einziger „Nicht-Golf“ in der R-Ausführung vorfährt, ist durchaus denkbar, dass auch der kleinere T-Cross ein Power-Modell erhält. Dagegen spricht allerdings, dass der Polo – auf dem der T-Cross basiert – schon als GTI-Modell stets einen Respektabstand zur Kompaktklasse gehalten hatte, damit sich die Modelle nicht kannibalisieren. Damit ist es wahrscheinlicher, dass nur Autos oberhalb des Golf als R-Version aufgelegt werden.

Hier stehen Passat, Passat Variant, Tiguan, Tiguan Allspace und Arteon zur Auswahl. Der Touareg ist raus, denn hier ist bereits der Basismotor 3.0 V6 TSI mit 340 PS stärker als die R-Maschine. Das stärkste Aggregat im Passat ist der Zweiliter-TSI mit Ottopartikelfilter und 272 PS. Sprich: Hier gibt’s noch Luft nach oben. Gleiches gilt, wenig überraschend, auch für den Arteon. Beim Tiguan wäre der Leistungssprung sogar noch größer, da hier mit 240 PS das Ende der Fahnenstange erreicht ist.

Moment! Einen potentiellen Kandidaten haben wir noch vergessen. Können Sie erraten, wer gemeint ist? Ganz recht – der T-Roc als Cabrio. Schließlich dürfte es ein Leichtes sein, die R-Version des geschlossenen T-Roc hier zu adaptieren.

Fazit

Wenn man ehrlich ist, dann passt ein R-Modell am besten zum Golf. Ansonsten steht das VW-Portfolio nicht unbedingt per se für ausgeprägte Sportlichkeit. Ob sich das mit neuen R-Varianten ändert?