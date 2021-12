Erlkönig Audi A4 Avant (2023) Mittelklässler kommt noch mit Verbrennungsmotoren

Seit 2015 bieten die Ingolstädter den Audi A4 B9 (Typ 8W) an und bescherte dem Mittelklässler 2020 eine große Modellpflege. Die neue Generation des Audi A4 erscheint 2023, drei Jahre bevor das Unternehmen ausschließlich Elektroautos auf den Markt bringen will, um schließlich 2033 die Produktion von Verbrennungsmotoren fast komplett einzustellen.

Neuer Audi A4 wirkt dynamischer

Der neue Audi A4 zeigt sich trotz der Tarnung mit einem flachen Vorderbau, der Grill erscheint breit und niedrig mit großen Rauten. Er wird flankiert von schmalen Scheinwerfereinheiten die leicht in die Kotflügel reichen, aber noch unter der Tarnung verborgen sind. In der Seitenansicht sind starke Sicken an den Türen sowie eine leicht ansteigende untere Fensterlinie zu entdecken. Das Dach mitsamt der Reling neigt sich stark gen Heck und gibt dem Audi A4 Avant eine dynamische Form. Nach hinten hin verjüngt sich die Karosserie und mündet in einem Dachkantenspoiler mit dritter Bremsleuchte sowie in einer breiten Klappe mit schmalen Heckleuchten.

Für den Innenraum erwarten wir einen neu gestalteten Armaturenträger mit einem breiten Display, dass sowohl das Kombiinstrument als auch das Infotainmentsystem beherbergt. Head-up-Display und Augmented-Reality werden im Angebot sein.

Mehr Elektrifizierung beim A4

Mit dem Marktstart 2023 wird der A4 als eines der letzten Modelle noch mit den neuesten Verbrennungsmotoren an den Start gehen, aber wie sein Vorgänger auf einer Weiterentwicklung des Modularen Längsbaukasten (MLB-Evo) aufbauen. Das bedeutet, Längseinbau der Motoren und Vorderradantrieb als Standard, den Allrad-Antrieb Quattro gibt es optional.

Um die neuesten Abgasvorschriften einzuhalten, dürfen wir ein verbessertes 48-Volt-Bordnetz für die Mildhybrid-Versionen erwarten. Ein größerer Akku sorgt bei der Plug-in-Variante für mehr Reichweite und weniger Verbrauch. Diesel-Aggregate bleiben bis zum Ende der Baureihe im Angebot, als Top-Versionen bietet Audi auch wieder die S- und RS-Modelle an – letztere werden von Audi Sport entwickelt und kommen als PHEV auf der MLB-Basis und als rein elektrische Version auf einer neuen Plattform.

Elektro-A4 kommt auf PPE-Architektur

Vermutlich nutzt Audi für den A4 E-Tron mit Hinterradantrieb sowie Quattro-Allrad ab 2024 die PPE-Elektro-Architektur (Premium Platform Electric), die zusammen mit Porsche entwickelt wird. Auf ihr baut künftig der Audi Q6 E-Tron ab 2023 als Pendant des elektrischen Porsche Macan auf. Auch ein Audi A6 E-Tron ist ab 2023 am Start.

Bis Ende des Jahrzehnts dürfte der A4 als direkter Konkurrent für die Mercedes C-Klasse und den BMW 3er auf dem Markt bleiben. Die Bayern legen indes bereits ab 2022 eine rein elektrische Version des 3ers auf.

Fazit

Audi legt die sechste Version seines Mittelklasse-Bestsellers ab 2023 auf. Damit dürfte das Modell eines der letzten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren aus Ingolstadt sein, schließlich will Audi ab 2026 keine neuen Autos mehr mit Verbrennungsmotoren auf den Markt bringen und ab 2033 komplett auf diese Motoren verzichten. Entsprechend wirft auch beim A4 die Elektro-Version ihre Schatten voraus – unter anderem als RS. Ansonsten bleibt es bei der bekannten Kombination aus Benziner- und Diesel-Aggregaten, die wahlweise mit Vorderrad- oder Allrad-Antrieb gekoppelt sein werden. Um die strengeren Abgasvorschriften einzuhalten, werden alle Motoren elektrifiziert.