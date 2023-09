Rückblende: Audi brachte 2011 den Q3 mit dem internen Code 8U in Deutschland an den Start, seit 2018 ist Generation 2 oder "F3" im Handel und ein Jahr später ergänzten die Ingolstädter die Modellreihe um die Sportback-Version.

Die dritte Generation des Audi Q3 auf Basis des überarbeiteten Modularen Querbaukasten (MQB Evo) läutet dann auch in dieser Baureihe das Ende der Verbrenner-Motoren ein. Unter der Haube des Prototyps ist ein Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang verbaut, darauf weist die Lade-Klappe am Kotflügel der Fahrerseite hin. Die WLTP-Reichweite des PHEV dürfte bei rund 100 Kilometern liegen.

Das Styling des SUV orientiert sich am kommenden Q6 E-Tron sowie am Q4 E-Tron. Wie bei den größeren Stromern sind auch am Q3 die gesplitteten Scheinwerfereinheiten zu erkennen. Schmale Schlitze weit oben beherbergen Tagfahrlicht sowie die Blinker. Darunter sind die Scheinwerfer platziert. Der Grill erhält eine neue Form mit dem typischen Muster samt integriertem Logo. Darunter macht sich die Schürze mit Lufteinlässen im Wabengitterdesign breit.

Kräftig ausgestellte Kotflügel sowie starke Sicken in den Türen erscheinen durch die Tarnung. In der Seitenansicht fallen die kurzen Überhänge auf, die untere fast waagerecht verlaufende Fensterlinie sowie die Bügelgriffe der Türen. Am Heck beschirmt ein kleiner Spoiler das Fenster. Der Ausschnitt der Heckklappe ist breit angelegt, schmale Leuchten reichen weit in die Klappe hinein, es ist möglich, dass sie mit einem Lichtband verbunden sind. Bei dem Erlkönig ist die Auspuffanlage unter der Schürze versteckt, bei den Top-Modellen wie SQ3 oder RS Q3 lugt sie mit entsprechenden Auspuffendrohren hervor.