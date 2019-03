2019 bietet BMW eine noch schärfere Version des M2 an. Mit dem M2 CS toppen die Bayern das M2 Competion-Modell, das mit 410 PS bisher die Baureihe anführte.

Bei Kältetests in Skandinavien und auf dem Nürburgring hat unser Erlkönig-Fotograf die Clubsport-Version nun mit nur noch leichter Tarnung abgeschossen. Lediglich mit Klebeband versucht BMW die neuen Spoiler-Lippen an der Front- und Heckschürze zu kaschieren. Sie bestehen aus CFK und tragen, ebenso wie Dach und Motorhaube aus dem mit Kohlenstofffasern verstärktem Kunststoff zum geringeren Gewicht des Kompaktsportlers bei. Zudem sorgt eine optimierte Aerodynamik für mehr Abtrieb an der Vorder- und Hinterachse.

BMW M2 läuft 280 km/h

Unter der konturierten Motorhaube verrichtet der drei Liter große Reihensechszylinder (S55) seinen Dienst. Ihn wird BMW zum mehr Leistung verhelfen, um den M2 CS vom Competition-Modell mit 410 PS abzugrenzen. 445 PS stemmt der Turbo-Motor auf die Kurbelwelle und via Doppelkupplungsgetriebe auf die Hinterachse. Gegen Aufpreis dürfte es auch ein manuelles Schaltgetriebe geben. Mit Hilfe des M-Drivers-Package rennt das Top-Modell bis zu 280 km/h schnell. Den kotakt zur Straße halten 19 Zoll große Mehrspeichen-Leichtmetalfelgen mit Michelin Pilot Sport Cup 2-Reifen.

Die negative Beschleunigung obliegt einer verbesserten Bremsanlage mit gelochten Bremsscheiben. Hinter den Leichtmetallfelgen schimmern die goldfarbenen Bremssättel hervor, die den Einsatz der Carbon-Keramik-Bremse vom M3 bzw. M4 beweisen.

M2 CS kostet knapp unter M4

Foto: Stefan Baldauf Der BMW M2 CS verfügt über ein für die Rennstrecke optimiertes Fahrwerk. Fahrer mit Komfortambitionen dürften mit dem Top-M2 nicht ganz so glücklich werden.

Natürlich optimiert BMW neben der Leistungssteigerung und der Gewichtsersparnis auch das Fahrwerk. Hier steht die Rennstrecken-tauglichkeit deutlich vor dem Komfortgedanken.

Als Lackfarben kommen ausschließlich Schwarz, weiß, silber sowie Blau in Frage. Im schwarze gehaltenen Innenraum setzt BMW beim M2 CS alles auf Sport und Leichtbau. Die Passagiere nehmen auf schmalen Sitzschalen Platz, der Fahrer greift in ein Sportlenkrad, das optional mit Alcantara bespannt ist. Sichtcarbon, Leder und M-Logos runden die Optik ab. Der BMW M2 Competition kostet aktuelle 61.900 Euro, der BMW M4 kostet ab 79.100 Euro. Wir schätzen der M2 CS wird preislich knapp unterhalb vom M4 liegen.