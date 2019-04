Das BMW M8 Gran Coupé wird von einem 4,4 Liter großen Twin-Turbo-V8 angetrieben, der 625 PS leistet. Die Motorkraft leitet der Fahrer per ZF-Achtgang-Automatik variabel auf alle vier Räder. In einer Competition-Version hat der M8 25 PS mehr Leistung. Optisch hebt sich der M8 von den anderen 8er Gran Coupé-Modellen durch größere Lufteinlässe an der Front, Sportfahrwerk mit Tieferlegung, veränderte Schweller an der Seite sowie einer neu gestalteten Heckschürze ab.

Edler Innenraum mit viel Alu und Karbon

Foto: Guido ten Brink / SB-Medien Auf dem Genfer Autosalon zeigte BMW das Concept M8 Gran Coupé.

Zwei doppelflutige Auspuffendrohre schauen aus der Schürze mit Diffusor. Spezielle Leichtmetallräder mit Sport-Breitreifen zieren die Seitenansicht. Hinter den 20 Zoll großen Alus ist die vergrößerte Bremsanlage zu erkennen – gegen Aufpreis ist sie auch mit Karbon-Keramik-Bremsscheiben ausgeführt. Selbstverständlich sind auch zahlreiche M-Badges an der Karosserie zu sehen.

Im Innenraum legt sich die M GmbH ebenfalls ins Zeug und verbaut Sportsitze, eine M-Lenkrad sowie einen M-Schalthebel und auch hier diverse M-Logos. Der Fahrer schaut auf ein Digital-Cockpit. Alu- und Lederapplikationen werten das Interieur auf.

M8 Gran Coupé rund zwei Tonnen schwer

Bereits auf dem Genfer Autosalon 2018 gab BMW mit einem Conceptcar einen Ausblick auf das Gran Coupé im M8-Trimm. Das Modell richtet sich gegen den Porsche Panamera, Audi RS7 oder Mercedes-AMG 4-Türer Coupé und steht auf der CLAR-Plattform der Bayern, die auch den BMW 7er trägt. Die bringt dank Leichtbau-Materialien weniger Gewicht auf die Waage, trotzdem kommt das zweitürige Coupé schon auf 1.900 Kilo Gewicht, das viertürge Gran Coupé dürfte schwerer ausfallen und die Zwei-Tonnen-Marke knacken.