Neuer Cadillac Escalade (2020) Der Noch-mehr-Luxus-SUV mit 4K-Display

Cadillac präsentiert die neue Generation des Fullsize-SUV Escalade am 4. Februar 2020 im Rahmen der Oscar-Preisverleihung in Los Angeles. Als ersten Teaser gibt es nun eine Video, das das Cockpit zeigt.

Und dieses Cockpit ist nicht nur digital, nein, es ist nach eigenen Angaben das erste Curved OLED-Display mit einer Diagonalen von 38 Zoll. Wobei es sich eigentlich um zwei hintereinander stehende und sich überlappende Screens handelt. Nichtsdestotrotz erfolgt die Anzeige in 4K-Auflösung und stellt ein besonders schwarzes Schwarz und die größte Farbpalette in der Autoindustrie dar.

Autonom nach Level 2

Davor arbeitet der Fahrer an einem Dreispeichenlenkrad mit klassischen Lenkstockhebeln. Neben der neuen, dritten Generation des GM-Infotainmentsystems ist auch „Super Cruise“ an Bord, die eine autonome Fahrfunktion nach Level 2 bietet. Insgesamt will Cadillac seinen Fullsize-SUV in Sachen Luxus und Komfort nochmals verbessert haben.

Der neue Cadillac Escalade in der fünften Generation erhält ein kantiges Design und erinnert an den Cadillac XT6. Die Scheinwerfer fallen schmal aus und flankieren einen riesigen Kühlergrill. Große Chromleisten setzen an der Front aber auch der Seite Akzente.

Top-Motor mit 550 Turbo-PS

In Sachen Abmessungen wächst der neue Escalade nochmals auf deutlich über 5,18 Meter. Unter der kantigen Karosserie ist die T1-Plattform des Chevrolet Suburban oder des GMX Yukon im Einsatz. Sie erlaubt es, dass der Escalade rund 130 Kilo Gewicht verliert. Erstmals erhält der SUV an der Hinterhand Einzelradaufhängung und eine neue Luftfederung mit Höhenverstellung.

Als Antrieb dient ein 420 PS starker V8-Motor mit 6,2 Litern Hubraum und 624 Nm Drehmoment, eine Zehngang-Automatik leitet die Kraft auf die hinteren Räder – Allrad ist optional. Das gilt auch für die V-Sport-Topversion, die über den 4,2-Liter-Twinturbo verfügt und 550 PS sowie 850 Nm bereitstellt. Als weiterer Antrieb schiebt GM auch eine rein elektrische Version des Escalade später auf die Bühne. Alle drei Antriebe sind auch für die ESV-Langversion vorgesehen.

Fazit

Ein neuer Escalade braucht einen entsprechenden Auftritt. Das erreicht man bei der Oscar-Verleihung und mit einem Mega-Dispaly in 4K und mit fetten Motoren und mit mehr Luxus und mehr Komfort. Nachhaltigkeit? Gibt es auch, irgendwann als E-SUV.