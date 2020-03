Fans zeichnen neuen Ford F-150 So könnte der neue F-150 tatsächlich kommen

Sie haben Insider befragt, die bereits ein Fiberglas-Modell des neuen Ford F-150 gesehen haben – und sie haben diese Informationen mit Erlkönig-Fotos abgeglichen: Die Fans von F150GEN14.com haben Renderings des neuen Pickups veröffentlicht, die sehr nahe am späteren Serienmodell sein dürften. Zwei Modelle haben die Experten gezeichnet: Einen normalen F-150 in sechs verschiedenen Farben und die Sportvariante Raptor in drei Lackierungen.

Deutliche Änderungen an der Front

Generation Nummer 14 von Amerikas erfolgreichstem Auto bekommt ein paar Änderungen. So verschwinden die fetten Lamellen-Querbalken aus dem Grill, nur eine Spange teilt den Frontgrill in zwei Hälften und hält zudem in ihrer Mitte das Ford-Logo. Außerdem soll der Grill jetzt zum einen aerodynamisch günstiger sein und zum anderen durch seine offenere Bauweise eine bessere Belüftung des Motorraums ermöglichen.

F150GEN14.com Mit geschlossenem Grill: So könnte die Elektrovariante des neuen Ford F-150 aussehen.

Auch die Frontscheinwerfer sind in ihrem Design deutlich verfeinert und passen jetzt viel besser zum Gesicht des F-150. Beim aktuellen Modell wirken die Leuchteinheiten noch wie von Lego zugelieferte Fremdkörper.

Elektro-Version mit geschlossenem Grill

Die Elektro-Version des F-150 bekommt laut Insider-Tippgebern einen geschlossenen Grill, der sportliche F-150 Raptor schiebt einen Diamant-Grill in den Wind. Außerdem kommt noch eine Hybridversion, die sich optisch kaum von den normalen Modellen unterscheidet.

Wann Ford den neuen F-150 vorstellt, ist noch nicht bekannt. Bei sämtlichen Neuvorstellungen kann es wegen der Corona-Krise zu Verzögerungen kommen.

Fazit

Ford verfeinert sein erfolgreichstes Modell: Mit dem Pickup F-150 verdienen die Amerikaner seit Jahrzehnten gutes Geld, seit einer Ewigkeit führt das Fahrzeug die US-Zulassungsstatistiken an. Technisch neu sind bei der 14. Generation das mit großer Spannung erwartete reine Elektromodell und eine sparsamer Hybride. Weitere Details gibt es noch nicht.

Die Renderings von F150GEN14.com wirken ausgesprochen ausgereift – genau so könnte die Serienversion des neuen Ford F-150 aussehen.