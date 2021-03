Erlkönig Genesis GV70e (2021) Hier fährt der iX3-Konkurrent

Bis 2025 will der Hyundai-Konzern 23 neue elektrische Modelle auf den Markt bringen und dazu trägt auch Genesis sein Scherflein bei. Neben dem Genesis GV60, einem Klon des Hyundai Ioniq 5 oder des Kia CV, werden die Koreaner auch noch die G-Baureihe 70, 80 und 90 elektrifizieren.

Genesis GV70e mit geschlossenem Grill

Aktuell ist unserem Erlkönig-Jäger eine GV70e Prototyp vor die Linse gefahren. Der SUV zeigt trotz seiner Tarnung die gleiche Silhouette wie der GV70 ohne den e-Zusatz. An der Front scheinen die Scheinwerfer mit den doppelten LED-Leisten durch, auch zeichnet sich der Crest-Grill ab, der in der EV-Version geschlossen ist. Am Heck sind bereits die schmalen Leuchten mit der Zweiteilung gut zu erkennen, Auspuffendrohre sind natürlich nicht zu sehen.

Was unter der SUV-typischen Karosserie mit dem hohen Radstand steckt, ist unklar. Der GV70 könnte von der Größe her noch die skalierbare neue E-GMP-Plattform des Konzerns übernehmen – damit nutzt er die gleiche 800-Volt-Schnellladetechnik von Rimac, wie der Ioniq 5. Der verfügt über Allrad- oder Heckantrieb sowie zwei unterschiedliche Akku-Stärken – einmal 58 kWh und als Topmodell mit 72,6 kWh. Die Motoren leisten 170 bis 305 PS.

Auch arbeitet Genesis daran, die M3-Plattform zu modifizieren. Sie wäre eine Alternative für die größeren Fahrzeuge der Marke.

Fazit

Genesis setzt seine Modellpolitik fort und verpasst seinen Limousinen und SUV der 70er, 80er und 90er-Baureihe einen rein elektrischen Antrieb. Bei GV70e ist es noch unklar, ob die Koreaner die neue E-GMP-Plattform aus dem Konzern benutzen oder die M3-Plattform modifiziert, die auch schon die Autos mit konventionellen Antrieben trägt. Klar ist auf jeden Fall: Bis 2025 sollen 23 neue E-Autos des Hyundai-Konzerns an den Start gehen.