Mercedes lässt den Namen EQC aber nicht ungenutzt. Bereits auf der IAA 2023 in München soll er reaktiviert werden. EQC klebt dann allerdings an einer elektrischen Limousine. Die IAA-Studie nimmt eine rein elektrische C-Klasse im Format und Zuschnitt des CLA vorweg, die bereits 2024 kommen soll. Rund ein Jahr später dürfte der Limousine ein rein elektrischer SUV zur Seite gestellt werden. Und genau dieser ist jetzt als Erlkönig unserem Fotografen vor die Linse gefahren. Um Limousine und SUV namentlich abgrenzen zu können, wird die hochbeinigere Version, wie schon bei den Baureihen EQS und EQE praktiziert, mit dem Anhang SUV versehen.

EQC SUV wird Crossover

Wie die Limousine nutzt auch der EQC SUV die MB.EA-Plattform. Ein echter SUV ist der EQC SUV aber nicht mehr. Die neumodische Bezeichnung Crossover scheint angesichts der Karosserieform, die sich deutlich von den größeren EQ-SUV-Brüdern unterscheidet, passender zu sein. So setzt der EQC SUV auf eine rundliche Front mit schmaler Motorhaube. Die Frontscheibe steht relativ flach und geht in einen beinahe coupéförmig gezeichneten Dachbogen mit breiter C-Säule über. Das Heck schließt hoch ab. Die Klappe mit ebenfalls relativ flach stehender Scheibe reicht bis weit in das Dach hinein. Nach hinten aufsteigende Sicken in den Flanken unterstreichen die dynamische Grundform. Die Leuchten am Erlkönig wirken hingegen noch recht provisorisch. Die Außenspiegel sitzen auf den Türen, die Türgriffe sind versenkt. Mit Kunststoff beplankte Radläufe unterstreichen die Robust-Optik. Insgesamt schrumpft der EQC SUV gegenüber seinem Vorgänger deutlich.