Neuer Nissan GT-R (2023) R36 wird „ein Tier“

Das hat der Chief Operation Officer von Nissan, Ashwani Gupta, nun gegenüber der Automotive News erklärt. Schon Mitte 2018 berichtete auto motor und sport über die neue Generation des GT-R, die auf einer neuen Plattform aufbauen wird und den Sportwagen als "schnellsten Supersportwagen der Welt positionieren" will.

Entsprechend äußerte sich Nissan Designchef Alfonso Albaisa am Rande des Goodwood Festival of Speed 2018. So werde sich der neue Nissan GT-R jedoch nicht nur am GT-R by Italdesign orientieren, der auf 50 Exemplare limitiert 720 PS leistet und 900.000 Euro kostet. Auch Designelemente von Studien werden Einzug halten. Ursprünglich sollte der GT-R sogar schon 2020 an den Start gehen, nun müssen Sportwagenfans noch ein paar Jahre warten.

Neuer Nissan GT-R soll "ein Tier" sein

Denn der neue "Godzilla", so der Spitzname des aktuellen GT-R, soll "ein spezielles Auto sein", das seine eigene visuelle Identität unter den Supersportlern haben muss. "Es muss ein Tier sein, imposant und exzessiv, nicht dank seiner Flügel, sondern vielmehr mit seiner visuellen Masser seiner Präsenz und seiner Kühnheit" so Albaisa zur Autocar. Dabei ist es dem Designchef egal, was andere Supersportwagen auszeichnet. Er muss einfach sagen: "Ich bin ein GT-R, ich bin das Ding, fangt mich!"

Noch sei keine Entscheidung über den, vermutlich stark elektrifizierten, Antriebsstrang getroffen worden, auch die neue Plattform sei noch nicht fertiggestellt, so Albaisa. Sein Designteam könne aktuell nicht ernsthaft mit der Arbeit beginnen, obwohl er schon jetzt "ständig Zeichnungen" von dem Fahrzeug prüft. "Die Herausforderung liegt nun bei den Ingenieuren", sagt Albaisa. "Wir werden unsere Arbeit machen, wenn es an der Zeit ist, das Auto zu etwas ganz Besonderem zu machen. Aber dazu sind wir noch nicht einmal in der Nähe."

Erhält der GT-R einen Hybrid-V6?

Der neue GT-R soll die Strecke "besitzen" und fortschrittliche Technologie transportieren, "das soll aber nicht heißen, dass das Modell rein elektrisch sein muss. "Als Antriebsstrang könnte der aus dem Hybrid-Rennwagen LMP1 GT-R stammende doppelt aufgeladene 3,0-Liter-V6 dienen, der mit einer Systemleistung von über 1.400 PS 2016 bei der WEC starten sollte.

Aktuell leistet der Nissan GT-R 570 PS aus einem 3,8-Liter-V6-Bi-Turbo. Der Preis liegt bei knapp unter 100.000 Euro. Die Nismo-Version kommt auf 600 PS. Der neue Nissan GT-R sollte mit seinem Anspruch, der schnellste Supersportwagen der Welt zu sein, mindestens 900 PS leisten.

Übrigens: Mit dem Nissan 2020 Vision Gran Turismo haben die Japaner schon mal einen virtuellen Ausblick auf einen Hybrid-Sportler gegeben. Und den kann man im Computer-Rennspiel "Gran Turismo" bereits fahren – mit 700 PS!

Fazit

Der neue Nissan GT-R kommt – 2023. Ursprünglich schon für 2020 geplant, müssen Sportwagenfans vermutlich wegen Corona und auch der Wankelmütigkeit von Ex-Nissan-Boss Carlos Ghosn bezüglich der Elektromobilität noch drei Jahre Warten. Da unterdessen Hybrid-Antriebe auch in Supersportwagen zur Regel gehören, ist Godzillas Baby in bester Gesellschaft.