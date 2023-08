Bereits vor Monaten hatte VW angekündigt, alle seine ID-Baureihen in der Top-Version GTX anzubieten. Entsprechend erhält der ID. Buzz GTX den von den anderen Modellen bekannten 4-Motion-Allradantrieb mit zwei E-Motoren – je einem an der Vorder- und Hinterachse.

Als Systemleistung sollen dem Buzz GTX dann jedoch nicht jene 299 PS und ein addiertes Drehmoment von über 460 Nm zur Verfügung stehen, wie in den anderen ID.-GTX-Modellen. Es sind sogar 250 kW (340 PS), wie VW-Entwicklungschef Kai Grünitz im britischen Magazin "Autocar" bestätigte. Auch eine Allradvariante mit weniger Leistung soll ins Angebot rutschen.

Im Rahmen einer Präsentation wurde in den USA bereits ein erster Teaser zum ID. Buzz GTX gezeigt. Zu sehen ist darauf das GTX-Logo auf der Lenkradspange, eingerahmt von roten Elementen und roten Kontrastnähten auf dem Ledersportlenkrad.

Abkehr vom freundlichen Buzz-Gesicht

Äußerlich zeigt sich der ID. Buzz GTX mit einem neuen Stoßfänger an der Front. Das Design erinnert ein wenig an das des ID.7 und zeigt dreieckige seitliche Einlässe, die mit einem neuen Wabenmuster in der Mitte verbunden sind. Das ist schon eine deutliche Abkehr vom freundlichen Gesicht des Standard-ID. Buzz. Die glänzend schwarze Optik des Frontsplitters setzt sich entlang der Seitenschweller, der Spiegelkappen, der Heckschürzenverlängerung sowie des Heckspoilers fort, wobei diese Merkmale jedoch mit dem Standard-Van identisch bleiben.