Vor 50 Jahren gab auf der New York Autoshow der Datsun 240Z sein US-Debüt. 2019 schieben die Japaner an gleicher Stelle das Jubiläums-Sondermodell des Nachfolgers Nissan 370Z auf die Bühne. Die Sonderedition ist eine Hommage an den #46 BRE (Brock Racing Enterprises) Datsun 240Z, der mit John Morton am Steuer mehrere nationale SCCA-Meisterschaften gewonnen hat.

Entsprechend erinnert das Exterieur der Nissan 370Z 50th Anniversary Edition an den BRE-Rennwagen. Eine silberne Lackierung trifft auf schwarze Akzente: Kofferraum, Motorhaube, Außenspiegel und A-Säulen sind dabei farblich vom Rest der Karosserie abgesetzt. Ein weiterer Hingucker sind die Streifen auf der Fahrzeugseite. In der Seitenansicht fällt zudem eine dünne Linie ins Auge, die vom Scheinwerfer bis zur Heckscheibe läuft und in ein kleines Dreieck mündet, das von der C-Säule des Datsun 240Z inspiriert ist. Alternativ ist der 370Z auch weiß lackiert mit rotem Dekor zu haben. Weitere Erkennungszeichen des Jubiläumsmodells sind entsprechende Embleme am vorderen Kotflügel und am Heck, aber auch spezielle 19-Zoll-Rays-Leichtmetallräder mit roten Akzenten.

1/14 Nissan zeigt in New York das 370Z-Sondermodell 50th Anniversary. Foto: Nissan

Aufgewerteter Innenraum, bekannte Technik

Im Innenraum warten auf den 370Z-Käufer ein Alcantara-Sportlenkrad mit 12-Uhr-Markierung, ein Drehzahlmesser mit Jubiläumslogo, Sitze mit eingewobenem Jubiläumsemblem, dunkle Chrom-Applikationen, Einstiegsleisten mit Z-Logo, Türverkleidungen mit Wildlederbezug und ein Bose-Soundsystem.

Beim Antriebsstrang setzt das Jubiläumsmodell auf den bekannten 3,7-Liter-V6 mit 328 PS und 363 Nm Drehmoment, der mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe kombiniert wird. Die Siebengang-Automatik gibt es gegen Aufpreis.

Der Nissan 370Z wird zum Modelljahr 2020 in den Ausstattungslinien 370Z, Pack und Nismo angeboten. Preise wurden noch nicht genannt.

Live Abstimmung 4 Mal abgestimmt Was halten Sie vom Nissan 370 Z? Super Auto. Gut und günstig. Nur der Preis ist attraktiv. Nichts für mich. Steht vor meiner Tür. Lesen Sie auch

Fazit

Mit einem Sondermodell des 370Z feiert Nissan den legendären Datsun 240Z. Mehr als ein wenig Farbe und Ausstattung hat das Jubimodell allerdings nicht zu bieten.