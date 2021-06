Nissan Navara PRO-4X Warrior by Premcar Hardcore-Pickup soll Australien aufmischen

Während Nissan Europa weiterhin das bisherige Modell ausliefert, ist in Asien und Ozeanien längst die neue Navara-Generation unterwegs, die Nissan Ende 2020 in Thailand eingeführt hatte. In Australien, wo Hersteller und Kunden traditionell mehr Freude an Pickups haben als in Westeuropa, soll der Neue nun in einer extrabösen Version auf den Markt kommen.

Umbau auf Basis des Navara Pro-4X

Aufbauend auf dem ohnehin schon für den Offroad-Einsatz optimierten Navara Pro-4X wird Nissan eine Sonderserie beim Umbauer Premcar in Auftrag geben, welche dann regulär über die Nissan-Händler angeboten wird. Mit dem hatten die Verantwortlichen bereits Erfahrung gesammelt, Premcar brezelte auch den Vorgänger-Navara N-Trek zum Warrior-Modell auf.

Nissan Der taucht was: Nissan Navara Pro-4X Warrior by Premcar.

Was genau alles im Umbau-Umfang inbegriffen ist, verschweigen die Verantwortlichen aktuell, auch zu Preisen gibt es keinerlei Statement, nur die üblichen Marketing-Sätze ("robustester und leistungsfähigster Navara der Welt", "das einzig Wahre", "können es kaum erwarten"). Immerhin ist in einem Nebensatz der offiziellen Meldung zu lesen, dass künftig noch weitere Nissan-Modelle bei Premcar zum "Warrior" aufgerüstet werden sollen.

Und weil Nissan Australien so gar nichts über die Umbau-Umfänge verraten will, gehen wir mit Ihnen in der Bildergalerie auf Spurensuche und schauen, was uns die Fotos an Details verraten.

Fazit

Nissan geht mit dem Navara einen bereits bewährten Weg und bietet quasi ab Werk einen komplett umgerüsteten Offroad-Navara an. Die Umbauarbeiten erledigt dabei ein auf solche Maßnahmen spezialisierter Partner, in diesem Fall der renommierte Tuner Premcar. Leider nur in Australien, in Europa ist noch nicht einmal die Einführung der neuen Modellreihe in Sicht.