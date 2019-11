Nissan NV300 und NV400 aufgefrischt Transporter mit Euro-6d-TEMP-Motoren

Nissan verpasst dem NV300 und dem größeren NV400 ein umfangreiches Facelift, das auch schon die Schwestermodelle Renault Trafic und Renault Master erhalten haben. Teil dieser Überarbeitung ist ein aufgewertetes Interieur. So bekommt der NV300 ein laut Hersteller verbessertes Sitzmaterial, mit satiniertem Chrom überzogene Applikationen, ein schwarzes anstelle des alten grauen Armaturenbretts und ein neues DAB-Audiosystem.

Dem NV400 spendiert Nissan ein komplett neues Armaturenbrett- und Lenkraddesign, neue Ablagen inklusive einer Schublade, ein neues Infotainmentsystem und die Möglichkeit, dafür geeignete mobile Endgeräte kabellos zu laden.

Nissan Verbesserte Konnektivität, zukunftssichere Motoren und ein neues optionales Doppelkupplungs-Getriebe: der facegeliftete Nissan NV300.

Smartphone-Integration und mehr Sicherheit

Beide Nutzfahrzeuge sind jetzt mit Android Auto und Apple CarPlay ausgerüstet. Das Infotainmentsystem lässt sich über einen Sieben-Zoll-Bildschirm mit neuer Benutzeroberfläche bedienen. Das Menüdesign soll dem von Smartphones ähneln.

Den NV400 rüsten die Japaner mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen aus. So gibt es eine Lichtautomatik, automatische Scheibenwischer, einen Einparkassistenten für vorn und hinten, eine Rückfahrkamera, einen Berganfahr-Assistenten, einen Totwinkel- und einen Seitenwindwarner sowie einen Spurverlassenswarner. Gegen Einbrüche sollen zusätzliche Rücktürschlösser helfen.

Nissan Bekommt zusätzlich viel neue Sicherheitsausstattung: Nissan NV400.

Neues Doppelkupplungsgetriebe

Der NV300 kann eine maximale Nutzlast in Höhe von 1.280 Kilogramm laden. Die Diesel-Motoren gehen bei einem 95-PS-Aggregat für die Van-Variante los. Für alle anderen Versionen stehen Triebwerke mit 120, 145 oder 170 PS zur Verfügung. Die beiden höheren Leistungsstufen sind optional mit einem neuen Doppelkupplungs-Getriebe kombinierbar.

Den NV400 bietet Nissan als Kastenwagen, Pritschenwagen, Kipper oder Passagier-Van an. Seine maximale Nutzlast beträgt zwischen 1.030 und 2.134 Kilogramm. Als Triebwerk kommt der aus dem Pickup Navarra bekannte 2,3-Liter-Diesel zum Einsatz. Er steht in den Leistungsstufen 135, 150 und 180 PS zur Verfügung. Die beiden stärkeren Versionen lassen sich wiederum optional an das neue Doppelkupplungs-Getriebe koppeln.

Umfrage 3 Mal abgestimmt Würden Sie gern auch mal privat ein Nutzfahrzeug besitzen? Ja, Nutzfahrzeuge sind günstig, robust und funktional. Nein, mir reicht mein privater Pkw. mehr lesen

Fazit

Nissan macht die beiden Transporter NV300 und NV400 durch die Euro-6d-TEMP-Dieselmotoren zukunftssicher. Und das neue optionale Doppelkupplungsgetriebe dürfte besonders bei Fahrern beliebt sein, die sich viel im Stadtverkehr bewegen. Mit Android Auto und Apple CarPlay hält Nissan auch die Konnektivität im Nutzfahrzeugbereich auf der Höhe der Zeit.