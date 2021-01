Nissan Pathfinder / Frontier 2022 Großer SUV und neuer Pick-up für die USA

Kaum zu glauben, aber mit dem Nissan Frontier haben die Japaner in den USA fast so etwas wie die russische Fahrzeug-Zeitrechnung eingeführt. Seit beachtlichen 17 Jahren ist der Midsize-Pickup, dessen Schwestermodell wir in Europa als Navara kennen, in den USA auf dem Markt. Die aktuelle Navara-Generation, 2017 eingeführt und bei uns unter anderem auch als Plattformspender für die schon wieder eingestellte Mercedes X-Klasse bekannt, wurde in Nordamerika komplett ausgelassen.

Nissan Frontier und Pathfinder (2022)

Das soll sich nun ändern: In einem Doppelschlag stellt Nissan am 4. Februar den nagelneuen Frontier-Pick-up und die nächste Generation des Mittelklasse-SUV Pathfinder vor. Der Pathfinder war ursprünglich praktisch die geschlossene SUV-Variante des Pickups und unter diesem Namen auch in Deutschland auf dem Markt. Mit der vierten Generation, die wir in diesem Beitrag aus 2014 vorgestellt haben, änderte sich das, der Pathfinder basiert seitdem auf einer Pkw-Plattform und wurde in Westeuropa vom Markt genommen.

Im Video: Nissan NEXT – Modellteaser

In zwei ersten, noch stark abgedunkelten Teaserbildern stellt Nissan nun die beiden Neuen vor. Der Nissan Frontier Pickup unterscheidet sich in der Frontgestaltung offensichtlich deutlich vom Navara für den Rest der Welt, der vor kurzem ebenfalls präsentiert wurde (siehe Video). Vor allem unter der Haube wird es für den US-Markt ein entsprechendes Angebot geben, erwartet wird ein neuer 3,8-Liter-V6-Benziner mit über 300 PS, gekoppelt an eine Neungang-Automatik.

In einem Video, das Nissan zur Vorstellung des neuen Navara in Südamerika veröffentlichte, findet sich – ob absichtlich oder nicht – in einer kurzen Sequenz ein Poster an der Wand eines Designstudios, das mit "Next Trucks" betitelt ist. Klar zu erkennen: Links die neue Version des Fullsize-Pickup Nissan Titan, rechts der neue Midsize-Pickup Nissan Navara für den Weltmarkt. Und in der Mitte? Genau, das dürfte die Front des neuen Frontier sein.

Im Video: Der neue Nissan Navara (2021)

Der Pathfinder, welcher erneut auf der Plattform des Nissan Altima basieren wird, bekommt im Vergleich dazu etwas zahmere Pkw-Technik. Ein aufgeladender Zweiliter-Vierzylinder-Benziner dürfte sich als Antrieb einfinden, im Altima gibt es die Maschine aktuell in verschiedenen Leistungsstufen bis jenseits 250 PS. Außerdem wird vermutlich das stufenlose CVT-Getriebe des aktuellen Nissan Pathfinder durch eine herkömmliche Neungang-Automatik ersetzt.

Umfrage 19 Mal abgestimmt Wünschen Sie sich den Nissan Pathfinder auch wieder in Deutschland? Ja, eine interessante Alternative Nein, es gibt schon viel zu viele SUV mehr lesen

Fazit

Anfang Februar stellt Nissan in den USA die neuen Versionen des Pickup Frontier und des Mittelklasse-SUV Nissan Pathfinder vor. Speziell beim Frontier ist es höchste Zeit für ein Update, der Midsize-Pickup basiert derzeit noch auf einer im Jahr 2004 erstmals vorgestellten Baureihe.