Nissan Titan (2020) Facelift Mehr Power für den Riesen-Pickup

Nissan hat den nur in den USA angebotenen Fullsize-Pickup Titan einer Modellpflege unterzogen. Das Grundgerüst des Riesen-Trucks (3,55 Meter Radstand, 2,2 Meter breit und 5,8 Meter lang) bleibt unverändert, die Frontgestaltung mit neuen Scheinwerfern und drei verschiedenen Kühlergrill-Designs zur Auswahl ist hingegen neu. Der 5,6-Liter V8-Motor liefert nun mit 400 PS zehn PS mehr als zuvor ab, das Drehmoment des Saugmotors steigt auf 560 Newtonmeter.

Nissan Titan Pickup Facelift 2020

Ebenfalls neu an Bord ist eine neunstufige Wandlerautomatik, bislang arbeitete eine Siebengang-Automatik im Nissan Titan. Durch die neue Automatik mit weiterer Spreizung konnte die Achsübersetzung verkürzt werden, was die Beschleunigung entsprechend verbessert. Vorbei ist es hingegen mit dem Diesel: Der bislang für die Heavy-Duty-Varianten (Nissan Titan XD) verfügbare V8-Turbodiesel von Cummins mit fünf Liter Hubraum und bärigen 752 Newtonmeter Drehmoment wird aus dem Programm genommen.

Nissan So lässt es sich leben: In der Vollausstattung schwelgt der Nissan Titan im Luxus

Die Änderungen im Innenraum zeigen sich erst auf den zweiten Blick. Neu ist ein 7-Zoll-Infodisplay in der Instrumenteneinheit, das Infotainment-System erhält serienmäßig einen auf 8 Zoll vergrößerten Touchscreen und optional eine größere 9-Zoll-Variante. Ein neues System zur Gepäckbefestigung in der Kabine ist in die Rücksitzbank integriert, kabelloses Laden von Smartphones ist nun ebenso verfügbar wie ein Panorama-Glasdach.

Kein Diesel mehr im Nissan Titan

Serienmäßig in allen Modellen ist Safety Shield 360, bestehend aus Fußgängererkennung, Fernlichtautomatik, Totwinkelwarner, Querverkehrswarner und Notbremsautomatik automatische Notbremsung hinten beinhaltet. Gegen Aufpreis kommen unter anderem ein 360-Grad-Kamerasystem und ein adaptiver Tempomat an Bord.

Nissan Titan 2020

1:09 Min.

Marktstart für die neuen Modelle des Nissan Titan ist Anfang 2020. Bislang hat Nissan keine Preise genannt. Es ist davon auszugehen, dass der Basispreis für den günstigsten Titan mit Heckantrieb bei rund 35.000 Dollar beginnt. Die „volle Hütte“-Version des Titan als „Platinum“-Version beginnt derzeit bei rund 60.000 Dollar vor Steuern.

Fazit

Nissan bringt 2020 ein Facelift des Fullsize-Pickup Titan. Wichtigste Änderungen sind ein auf 400 PS erstarkter V8-Motor, neues Frontdesign und eine neue Neunstufen-Automatik.