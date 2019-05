An verschiedenen Benziner- und Flüssiggasmotoren in den Modellen Opel Corsa und Opel Adam könnte die Lambdasonde nicht richtig arbeiten. Das könnte zu erhöhten Emissionswerten führen.

Opel ruft europaweit insgesamt rund 209.000 Kleinwagen der Typen Corsa und Adam in die Werkstätten zurück. An den Fahrzeugen mit 1,2- und 1,4-Liter-Benzinermotoren sowie 1,4-Liter-LPG-Motor der Modelljahre 2018 und 2019 könne die Lambdasonde bei hohen Geschwindigkeiten fehlerhaft funktionieren. In Folge könnten die Stickoxid-Emissionen über den Euro-6d-Temp-Grenzwert ansteigen. Das Problem ist nach Opel-Angaben bislang aber nur bei Fahrzeugen mit einer Laufleistung von über 50.000 Kilometern aufgetreten und bei internen Kontrollen aufgefallen

Weil es sich bei diesem Abgasproblem nicht um einen sicherheitsrelevanten Aspekt handelt, bleibt das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) außen vor. Opel wendet sich direkt an seine Kunden. In Deutschland sind von diesem Rückruf knapp 54.000 Fahrzeuge betroffen. Diese erhalten beim Werkstattbesuch eine neue Motorsteuerungssoftware.