Erlkönig Peugeot 308 SW (2021) Kombi-Version auch mit PHEV-Power

Trotz seiner Tarnung können wir im hinteren Bereich eine deutlich coupéhaftere Fensterlinie entdecken. Auch das Dach neigt sich für einen sportlicheren Look am Heck stärker abwärts. Die C-Säule des SW strebt dabei etwas gegen die Fahrtrichtung. Ansonsten orientiert sich der Look natürlich am erst kürzlich erwischten 308-Steilheckmodell. Gut zu erkennen, die Seite trägt eine starke Sicke knapp unterhalb der nach hinten ansteigenden unteren Fensterlinie. Eine zweite Sicke verläuft unter den Bügeltürgriffen. Außerdem sind die neuen Außenspiegel zu sehen.

Neuer Grill, neues Heck

An der Front gibt es einen rahmenlosen Grill, die niedrigen Scheinwerfer ragen weit in die Kotflügel. Darunter verbaut Peugeot eine Tagfahrlichtsignatur mit vertikalen Lichtbändern, um den Wiedererkennungseffekt zu erhöhen. Am Heck warten ebenfalls niedrige, in die Klappe hineinreichende Leuchten. Das Kennzeichenfeld wandert von der Schürze in die Heckklappe. Um die sportliche Linie zu unterstützen, verlängert ein Dachkantenspoiler die Linie des Kombis.

Der Peugeot 308 SW basiert auf der modernisierten EMP2-Plattform. Sie nimmt Otto- und Diesel-Aggregate auf, erlaubt Plug-in-Versionen und sogar rein elektrische Antriebe. Ob es den SW aber als Elektromodell wie den e-308 geben wird, ist unklar.

Top-Modell als 308 SW PSE

Fix ist, zwei Plug-in-Hybride mit dem 1,6-Liter-Benziner sind am Start. Einer davon stammt von Peugeot Engineered Performance, der Leistungsabteilung der Franzosen, und firmiert mit Allradantrieb als Top-Modell unter dem Namen 308 SW PSE. Als Systemleistung dürfen dem Power-Kombi dann über 300 PS zu Buche stehen.

Innen orientiert sich der 308 an seinen überarbeiteten Geschwistern, trägt das bekannte i-Cockpit mit dem hoch positionierten und digitalen Kombiinstrument. Davor prangt das oben und unten abgeflachte Lenkrad, dass erstmals das neue Peugeot-Logo trägt. Das ist als stilisierter Löwenkopf in einem Wappen gestaltet und war in dieser Version schon bei der Studie E-Legend Concept zu sehen.

Fazit

Sechs Monate nach dem Peugeot 308 bringen die Franzosen auch die Kombi-Version 308 SW auf den Markt. Dabei soll der praktische Kombi auch etwas sportlicher dank seiner Linienführung daher kommen. Antriebsseitig orientiert er sich beim Steilheckmodell und erhält auch zwei Plug-in-Hybrid-Versionen.