Erlkönig Peugeot 4008 SUV-Coupé Arkana-Konkurrent kommt 2023

Das Crossover-Modell im Stile eines SUV-Coupé könnte, so stellen es Insider gegenüber auto-motor-und-sport.de in Aussicht, "Peugeot 4008" heißen und rollt im französischen Werk in Mulhouse vom Band. Der 4008 basiert auf der EMP2-Plattform "Efficient Modular Platform", die von PSA in Kooperation mit Toyota entwickelt wurde und seit 2013 im Einsatz ist – u.a. für C4 Picasso, Opel Astra oder den neuen Peugeot 308.

Peugeot 4008 als Plug-in-Hybrid

Bei letzterem leiht sich das SUV-Coupé auch den PHEV-Antriebsstrang, der in der stärksten Ausprägung 225 System-PS (181 PS aus dem Vierzylinder-Benziner plus 81 kW aus dem E-Motor) sowie 360 Nm Drehmoment bereitstellt. Die Motorkraft wird über eine Achtgang-Automatik an die Vorderräder geleitet, Strom speichert er in einer 12.4-kWh großen Batterie. Auch gibt es den Verbrenner in einer Basis-Version mit "nur" 150 PS.

Beim Design hält sich der Peugeot 4008-Prototyp noch arg bedeckt. Die Motorhaube krümmt sich gen Front in der die Peugeot-typischen Scheinwerfer hausen. Hochbeinig, mit einer stark nach hinten ansteigenden unteren Fensterlinie erscheint das Modell vorne filigran und nach hinten hin üppig. Der Dachverlauf ist fast waagerecht und mündet in einem Dachkantenspoiler, der die sehr flache Heckscheibe beschirmt. Das kräftige Heck zeigt eine Spoilerlippe sowie niedrige Leuchten.

4008 mit i-Cockpit

Im Inneren sind das für die Marke typische abgeflachte Lenkrad und das I-Cockpit zu erkennen. Mit dem Peugeot 4008, der vermutlich auf der Autoshow in Paris im Herbst 2022 enthüllt wird, wollen die Franzosen dem Renault Arkana Konkurrenz machen. Übrigens: Von 2012 bis 2015 hatte Peugeot in Deutschland bereits einen 4008 im Angebot. Der SUV, baugleich mit dem Mitsubishi ASX und dem Citroën C4 Aircross, wurde bei Mitsubishi produziert. Ein großer Erfolg war der Peugeot 4008 indes nicht. 2.006 Modelle wurden zwischen 2021 und 2016 nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg neu zugelassen – der Mitsubishi ASX kam in diesem Zeitraum auf über 45.000 Neuzulassungen.

Fazit

Stellantis bringt noch vor der großem Elektrifizierungswelle mit den neuen E-Plattformen ab 2023 ein SUV-Coupé an den Start. Der Peugeot 4008 auf der alten PSA-Toyota-Plattform soll mit seinem Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang aus dem 308 dem Renault Arkana Konkurrenz machen. Fraglich ist, ob die Modellbezeichnung bei der Kundschaft nicht abschreckend wirkt, ein gleichnamiger SUV hatte zwischen 2012 und 2015 keinen großen Erfolg.