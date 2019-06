Peugeot Boxer Neue Motoren und Spezialversionen

Die neuen 2,2-Liter-Turbodieselmotoren mit Start-Stopp-System im Peugeot Boxer erfüllen jetzt die Euro 6d-Temp-Abgasnorm. Zu haben ist der Vierzylinder in Leistungsvarianten mit 120, 140 und 165 PS. Ab September 2019 ergänzen die Franzosen das Boxer-Angebot noch um den Boxer Electric, der mit einem vollelektrischen Antrieb antritt, in vier Radständen zu haben ist und Reichweiten zwischen 225 und 270 Kilometer bieten soll.

Neue Assistentzsysteme verfügbar

In Sachen Ausstattungen hat Peugeot die beiden Linien Pro und Premium mit weiteren Features aufgewertet. Neu sind die beiden Spezial-Versionen Grip und Asphalt. Grip wendet sich an Kunden, die oft Schlechtwege-Strecken befahren, Asphalt an Vielfahrer mit erhöhtem Komfort- und Sicherheitsbedarf.

Neu auf der Optionsliste finden sich Spurhalteassistent mit Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtautomatik, die Fußgängererkennung und -warnung sowie der Toterwinkelassistent. Den Innenraum des Peugeot Boxer werten die Franzosen mit neuen Türverkleidungen samt Staufächern für 1,5-Liter-Flaschen auf.