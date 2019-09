Peugeot Expert Sport Edition Transporter mit Sport-Ambitionen

Klar, auch als Sport Edition wird der Peugeot Expert nicht zum Sportwagen. Aber beim Handwerker-Stammtisch dürfte das Sondermodell auf dem Parkplatz ordentlich Punkte sammeln.

Zum Blickfang machen den Peugeot Expert Sport Edition, der auf dem Ausstattungsniveau Asphalt basiert, sein ausdrucksstarkes Design und seine exklusive Serienausstattung. Dazu gehören unter anderem sportliche Verzierungen, LED-Tagfahrlichter und ein neues Innendesign-Paket. Auf dem Heck und an den Flanken trägt der Expert blau-graue Dekorstreifen, dazu den Schriftzug Sport. Die Stoßfänger vorne und hinten – bei der Länge L3 teilweise – wie auch die Türgriffe, Seitenleisten und Außenspiegel sind in der Wagenfarbe lackiert. Drei Karosserielackierungen stehen zur Verfügung: Artense Silber, Schneeweiß und Perla Nera Schwarz. Abgerundet wird die neue Außenoptik durch 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und LED-Tagfahrleuchten in der Front.

Peugeot

Mehr Schmuck am Armaturenbrett

Das neue Innendesign-Paket umfasst verschiedene Chromelemente auf der Armaturentafel, deren unterer Teil in Mistral Schwarz gehalten und mit silber-grauen Dekorelementen verziert ist. Die Verkleidung der Seitentüren besteht aus dem Stoff Brasilia. Stauraum bringen zwei zusätzliche schließbare Ablagefächer.

Kombiniert werden kann die Sport Edition mit Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel-Motoren in den Leistungsstufen 120, 150 und 180 PS.

Der Peugeot Expert Sport Edition ist als Kastenwagen in den Längen L2 und L3 verfügbar und ab 30.460 Euro erhältlich. Damit sparen Kunden bis zu 500 Euro brutto im Vergleich zum Serienfahrzeug im Ausstattungsniveau Asphalt. Die Produktion beginnt im Oktober.