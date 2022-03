Pixar-Porsche als Einzelstück Porsche baut Sally Carrera-Modell

Porsche legt ein straßenzugelassenes 911-Modell in Anlehnung an den Pixar-Charakter Sally Carrera auf. Das Modell wird für einen guten Zweck versteigert.

2006, also vor 15 Jahren, startete der Pixar-Zeichentrickfilm "Cars" in den Kinos – und noch heute erfreuen sich die automobilen Charaktere wie "Lightning McQueen", "Hook" oder "Doc" einer großen Beliebtheit. Einem Modell wird nun eine ganz große Ehre zuteil: Sally Carrera wird als echtes Auto von Porsche aufgelegt – anlässlich ihres 20. Geburtstages. Denn Sally ist ein blauer Porsche 911 Carrera aus dem Jahre 2002.

Unikat als brandneuer Elfer

"Wir werden, zum ersten Mal überhaupt, einen brandneuen Porsche 911 mit Straßenzulassung bauen, der von unserem besonderen Filmcharakter inspiriert wurde: Sally Carrera. Das Fahrzeug ist ein Unikat. Der Erlös aus der Versteigerung des Autos kommt zwei Organisationen zugute: zum einen der USA for UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Den anderen Teil des Erlöses erhält Girls Inc. Diese US-amerikanische Wohltätigkeitsorganisation unterstützt junge Frauen, die die Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik studieren", erklärt Jay Ward, Creative Director of Franchise bei Pixar Animation Studios.

Schon vor ein paar Monaten hat sich das Team um Jay Ward sowie Style Porsche in Weissach und Porsche Exclusive zusammengefunden – aus einer abstrakten "Was wäre, wenn"-Idee ist nun im Angesicht des Ukraine-Kriegs ein konkretes Projekt geworden. Die fahrtüchtige Sally Carrera wird beim Auktionshaus RM Sotheby’s versteigert.

Sally Carrera inklusive Porsche-Uhr

Dabei soll das Modell keine schnöde Kopie des Cars-Charakters werden, sondern ein eigenständiges Modell mit einzigartigem Design und vielen maßgeschneiderten Teilen sein – sogar die Windschutzscheibe ist durchsichtig, hier muss die neue Besitzerin oder der neue Besitzer für den Sally-haften Augenaufschlag sorgen. Übrigens: Auch eine eigene Uhr zum Modell hat Porsche Design entwickelt. Und auf den einzelnen Zeichnungen sind noch so manche Extras als Möglichkeit skizziert. Ein genauer Termin für die Versteigerung steht noch nicht fest.

Fazit

Zum 20. Geburtstag legt Porsche den kleinen blauen 911 "Sally Carrera" aus den "Cars"-Filmem als echtes Modell mit Straßenzulassung auf. Allerdings darf sich nur ein Film- oder Porsche-Fan über das Unikat freuen. "Sally" wird nämlich für zwei gute Zwecke versteigert.