Polestar O2 Concept Car (2022) E-Roadster als Porsche-718-Konkurrent

Polestar in fünf Jahren – da wünscht sich CEO Thomas Ingenlath in der Position, um mit "mit Porsche um den besten elektrisch betriebenen Premium-Sportwagen" konkurrieren zu können. Dass dabei nicht nur der Taycan – mit vier Türen und stattlicher Größe ohnehin nicht der Inbegriff des Sportwagens – gemeint sein muss, macht die schweidsch chinesische Marke jetzt mit einem Concept Car. Die im März 2022 vorgestellte Studie eines stromgetriebenen offenen Autos könnte auch auf den von Porsche angekündigten elektrischen 718-Nachfolger (Boxster und Cayman) zielen auch wenn der Polestar O2 getaufte offensichtlich Chassis und Designsprache des viertürigen Precept nutzt, der 2025 als Polestar 5 in Serie geht. Allerdings sieht die Studie auf den ersten Blick so kurz und knackig aus, dass man ihr hinten nicht mal zwei Notsitze zutraut. Auf das laut Polestar-Chef Thomas Ingenlath "sehr steife" Chassis aus geklebtem Aluminium kommt eine Karosserie aus einem neu entwickelten Thermoplast. Versteifungen sollen trotz des versenkbaren Klappdachs kaum nötig sein.

Chassis und Interieur aus Recyclingmaterial

Polestar 15-Zoll-Display im Cockpit und Designsprache wie beim Precept – auch das Aluchassis teilen sich beide Studien

Chassis und Innenraum bestehen zum Teil aus Recyclingmaterial. Während der Precept mit fünf Metern Länge und 3,1 Meter Radstand auch im Format dem Porsche Taycan gleicht, gibt der O2 mit 4,7 Meter Länge und 2,7 Meter Radstand den offenen 2+2-Sitzer. Klar, der aktuelle Cayman ist mit etwa 4,40 Meter noch ein gutes Stück kürzer, bietet aber eben auch nur zwei Passagieren Platz. Hinter denen des Polestar O2 wartet eine Drohne im aerodynamisch ausgefeilten Startplatz auf ihren Einsatz. Sie kann die die Fahrt bis 90 km/h autonom begleiten und Filmen. Videos können direkt auf dem 15-Zoll-Mittendisplay im O2-Cockpit bearbeitet und von dort aus geteilt werden.

Akku mit 115 kWh Kapazität

Leistungsdaten gibt es keine, doch der Akku soll üppige 115 Kilowattstunden Kapazität bieten. Für die Serie konzentriert sich die Marke zunächst auf den Fahrplan bis 2025: Der seiht den Polestar 3 ein SUV in der Größe des Porsche Cayenne vor, das in den USA vom Band läuft und noch in diesem Jahr auf den Markt kommt. Mit dem Polestar 4 folgt 2023 ein kompaktes SUV-Coupé und der 5 ist für 2024/25 angekündigt. Ob nach 2025 ein Elektro-Roadster ähnlich dem Concept Car O2 in Serie geht, steht noch nicht fest.

Fazit

Ob Polestar einen Elektro-Roadster bauen wird, ist, tja nun, offen. Frühestens in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts könnte der O2 in Serie gehen – bis dahin bestimmen elektrisch angetriebene SUV den Fahrplan der Volvo-Schwestermarke.