Porsche-Boot von Frauscher Erstes Elektroboot mit Macan-Technik

Elektro-Antriebe werden auch auf dem Wasser immer beliebter – selbst wenn es um potente Sportboote geht. Die österreichischen Bootswerft Frauscher baut schon seit 1955 Elektroboote und hat im aktuellen Sortiment mehrere kompakte Modelle gelistet. Nun wollen die Österreiche zusammen mit Porsche einen elektrischen "Supersportwagen" auf dem Wasser entwickeln.

Basis für das E-Powerboot ist der sogeannte Daycruiser Frauscher 858 Fantom Air, ein offenes 8,67 Meter langes und 2,49 Meter breites Sportboot, das normalerweise je nach Motorisierung zwischen 320 PS und 430 PS leistet. Für so viel Power ist der Tank mit 370 Litern entsprechend groß ausgelegt. Die Fantom Air ist im Gegensatz zur Fantom als Center Console ausgelegt – der Führerstand ist also mittig platziert.

Frauscher Frauscher 858 Fantom Air: Sportliches Motorboot aus Österreich.

Technik des Macan Electric auf dem Wasser

Tank und Verbrennungsmotor werden bei der kommenden Elektroversion durch angepasste Komponenten des Porsche Macan Electric ausgetauscht. Dabei handelt es sich also um die automobile Antriebstechnologie der Premium Platform Electric (PPE). Mit an Bord kommen auch der 100-kWh-Akku auf Lithium-Ionen-Basis, die neueste permanenterregte Synchron-Elektromaschine (PSM) sowie die dazugehörige 800-Volt-Lade- und Leistungselektronik. So wird das Boot an HPC-Ladern oder auch AC-Ladedosen Energie tanken.

"Die Zusammenarbeit mit Porsche eröffnet uns die Möglichkeit, bei Elektrobooten unsere Führungsrolle innerhalb der Branche auszubauen", erklärt Stefan Frauscher, Geschäftsführer Marketing & Sales, Frauscher Bootswerft. "Zudem haben beide Unternehmen sehr ähnliche Werte, sind familiengetrieben und legen ihre Schwerpunkte auf Innovation, Design und Qualität."

Auch Design mit Porsche-Anteil

Zu Leistung, Reichweite oder Gewicht der kompakten Elektro-Yacht haben sich Porsche und Frauscher noch nicht geäußert. Die PPE-Technik aus dem Macan erlaubt ersten Kenntnissen zufolge 611 PS – die allerdings von zwei Elektromotoren produziert werden. Nicht nur technische Komponenten sollen von Porsche kommen, auch die Gestaltung des Steuerstandes, das Lenkrad sowie die Hauptkonsole mit Schubhebeln und integrierten Displays sollen angepasst werden.

Auch oder vor allem bei der Gestaltung der Sitze und Polster will sich Porsche maßgeblich einbringen. Ziel sei eine besonders sportlich-luxuriöse Ausstattung und Anmutung.Wenn die ersten 25 Modelle also ab 2024 (First Edition) über das Wasser gleiten, dürften sie sicher deutlich erkennbar sein. Nicht selten dienen Boote dieser Klasse als sogenannte Tender für Super-Yachten, für das Cruisen zu Küstenorten, oder kleine Badeausflüge. Forscher verspricht zudem Rauwassertauglichkeit – das heißt die Porsche-Yacht darf auch hinaus aufs Meer.

Platz für neun Passagiere

Ebenso wie die Frauscher 858 Fantom Air mit konventionellem Antrieb bietet auch die Elektroversion Platz für bis zu neun Passagiere. Für die gibt es eine Badeplattform am Heck, eine große gepolsterte Liegefläche und Polsterbänke im Bugbereich (vorn). An Bord sind zudem zwei Bimini-Tops als Sonnenschutz, eine elektrische Ankerwinsch mit Edelstahlanker, ein Premium Audiosystem sowie ein Kühlschrank.

Bestellt oder reserviert werden kann die Frauscher x Porsche 850 Fantom Air schon jetzt. Interessierte können sich direkt beim Hersteller registrieren. Gebaut wird die Yacht in der Frauscher Bootswerft im österreichischen Ohlsdorf. Das Unternehmen übernimmt zudem die komplette Vertriebslogistik sowie das After Sales-Management.

Umfrage 17403 Mal abgestimmt Wäre der Elektro-Macan von Porsche etwas für Sie? Auf jeden Fall! Nein, ziehe den Verbrenner-Macan vor! mehr lesen

Fazit

Gemeinsam mit der österreichischen Frauscher-Bootswerft entwickelt Porsche ein Elektro-Sportboot, das schon bald mit der Antriebstechnik und dem 100-kWh-Akku des kommenden Macan Electric fahren soll. Die ersten Modelle sollen schon 2024 ausgeliefert werden.